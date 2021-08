Remek vb-eredmény a Dévay testvérektől

A felnőttek között Dévay Márk a 16. helyen fejezte be az elit világbajnoki döntőt, öccse, az U23-as mezőnyben induló Zsombor a 13. pozícióban zárt.

Márk második elit vb-jét teljesítette, Zsombor viszont debütált a legmagasabban jegyzett triatlonisták U23-as seregszemléjén.

Ahogy korábban írtuk, nem csak maga a verseny állította kihívás elé Dévay László, tanítványait, egyben fiait. Háromnapos kötelező karantén után kellett mozgósítaniuk izmaikat Edmontonban.

Dévay Márk úszásban háromfős szökésben lógott meg a mezőnytől, a tokiói olimpia negyedik helyezettje és a 2020-as világbajnok társaságában. Ez a szökés kitartott a 40 kilométeres kerékpározás végéig, bár a kezdeti 30 másodperces előnyük a végére 10 másodpercre csökkent a 18 fős üldözőbollyal szemben. Márk végül a 16. helyen ért célba, amivel a 2021-es világbajnoki szezon összetett ranglistáján (melybe a top 3 eredményt számítják bele, és Márknak csak két versenye volt) a 29. helyen zárt.

Zsombor is remekül teljesített. Az 1500 méteres úszásból a 14. helyen jött ki a vízből, majd egy ötfős kerékpáros bolyban kezdte meg a 11 fős élmezőny üldözését. Sajnos az élen haladók növelték előnyüket, így ők öten egyszerre kezdték meg a 10 km-es futást. Zsombor remek futással a 13. helyen zárta a versenyt.

Kérdésünkre edzőjük elmondta, ha a kedvezőbb karanténszabályok vonatkoztak volna rájuk, még előkelőbb helyen végezhettek volna. Ehhez persze egy korábbi versenyen is el kellett volna indulniuk.

– Az előző hétvégén volt Montrealban világbajnoki futam, akik azon részt vettek, csak egynapos karanténba kellett vonulniuk a világbajnoki döntő előtt. De így sem panaszkodhatok. Maximális teljesítményt nyújtott mindkét srác – szögezi le Dévay László.

– Márkó mindig is erős úszónak számított a nemzetközi mezőnyben, és most már kerékpáron is megerősödött, hiszen két brutális és idősebb versenyzővel tudott elszakadni a mezőnytől, és a futás is egyre jobban megy. Zsombor nagyon szépen elkapta a fonalat úszásban. Bringában rettentő erős, akár a felnőtt mezőnnyel is felveszi a versenyt. Ha sikerült volna elkapnia a tizenegy fős bolyt, akkor a legjobb tízben végzett volna. Nagyszerű volt a futóteljesítménye.

Hamarosan kezdődik az új szezon, Márk a lehető legtöbb olyan versenyen szeretne rajthoz állni, amelyen lehet gyűjteni a vb-pontokat, és néhány világkupafutam is tervben van. Zsombor utóbbi versenyek mellett a tervek szerint Európa-kupákon indul.

– A terveinket persze alapvetően befolyásolja az anyagi háttér. Az anyagi lehetőségeink szerényebbek, mint sok más magyar versenyzőnek, de próbálunk támogatókat szerezni – zárta mondandóját Dévay László.