Remek játékkal nyertek a fehérvári kosarasok

Az alapszakaszt 5. helyen záró fehérvári kosarasok az első etapot kicsivel jobban teljesítő hajdúságiakhoz látogattak. Az Alba remek játékkal, magabiztosan nyerte a negyeddöntő első felvonását az Oláh Gábor utcai csarnokban.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A múlt hétvégén a Magyar Kupában a bajnok Falco mögött remek játékkal második helyen záró DEAC fogadta a koronázóvárosiakat szombaton este, a válogatottban is számításba vett Tóth Ádám közeli kosarával a hazaiak jutottak előnyhöz, a látogatók gyorsan egyenlítettek, mi több, Stacy Davis és Ron Curry pontjaival pedig vezettek, aztán beköszönt az utóbbi időszakban rakoncátlankodó térde miatt sokat kihagyó, aztán jó játékkal visszatérő Esa Ahmad is. Tóth Ádám ziccerére Vojvoda válaszolt, a fehérváriak őrizték előnyüket (6-10), aztán gyorsan egalizáltak a vendéglátók, a jobbára magabiztos, a kupadöntőben viszont tudása alatt teljesítő Stefan Moody jóvoltából. Hearst révén újfent az albásoknál volt az előny, a hazaiak Polyák trojkájával vezettek először (15-14), aztán Somogyi büntetőivel kicsit meg is léptek, Zaid Hearst hármassal egalizált. A korábbi fehérvári közönségkedvenc, Ronald Moore kosarára is ő válaszolt, fej-fej mellett haladtak a felek, az első negyedet Luka Markovic duplája zárta, egy ponttal vezetett Forray Gábor gárdája. 20-21.

A folytatásban Moore kosarára Vojvoda triplával válaszolt, Djordje Drenovac is megszerezte első pontjait, négy ponttal elléptek a hazaiak, lévén a szerb vendégmunkás ismét eredményes volt. Davis jó szokásához híven lendületes volt, jóvoltából közelített a Fehérvár, sőt, mértani pontosságú büntetőivel egyenlített is, Markovic sikeres megmozdulásával pedig már vezettek a dunántúliak, gyorsan időt is kért a hazaiak szakvezetője. Vojvoda, Davis és Hearst nem hibázott, Davis később is elemében volt, 30-36 állt az eredményjelzőn. Moody kosarával jött közelebb a DEAC, a center, Csorvási Milán gyorsan visszaállította a hatpontos különbséget. Csorvási a folytatásban is ügyeskedett, Vojvoda passzát küldte a hálóba, a másik palánknál Moody nyújtott átlag felettit a félidő zárása előtt, előbb duplát, majd triplát dobott, húsz perc után két ponttal vezetett az Alba, 41-43 virított a kijelzőn.

Ahmad varázslatával indult a második félidő, dobott büntetőt, duplát, aztán triplát, el is lépett tíz ponttal a Fejér megyei brigád, Drenovac kosarával zárkózott a Debrecen. Később Tóth Ádám volt eredményes, a túloldalon Davis kapta el a fonalat, majd Vojvoda szórt látványos egy trojkát, 48-59. Ahmad jóvoltából tovább nőtt a különbség, Drenovac büntetőivel és Moore hármasával jöttek tízen belülre a cívisvárosiak, aztán Hines is eredményes volt. Hearst köszönt be újfent, 60-70-nel fordultak a felek záró tíz minutumra. Drenovac csak egyik büntetőjét dobta be, Ahmad hármasa a hálóban kötött ki, Vojvoda csak egyik büntetőjét értékesítette, de ez nem okozott gondot, a vendégek elkapták a fonalat, komoly fölényben pattogtattak. Hearst kosara nyomán Kovács Adrián időt kért, a zárás előtt hét perccel (63-77), a beavatkozás nem segített, Curry kintről köszönt be, Csorvási közelről, Markovic csapatkapitány pedig középtávolról, 63-84. A hazaiak szakvezetője ismét időt kért, a látogatók 21 pontos vezetésénél. Húszon belülre jöttek a vendéglátók, sőt, Drenovac megmozdulásával 15-re, Davis és Curry pontjaival ismét távolodott az Alba. Tóth Ádám és Moody megmozdulásai sikeresek voltak, azonban Ahmad és Markovic a zárás előtt mintaszerű triplát dobott, előbbi középről, utóbbi a sarokból. A fehérváriak kiváló játékkal, megérdemelten győztek, elvették a DEAC pályaelőnyét, 81-96. A második negyeddöntőt kedden, 17 órakor rendezik a Gáz utcai csarnokban.

DEAC-Alba Fehérvár 81-96 (20-21, 21-22, 19-27, 21-26)

Rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, vezette: Földházi T. P., Tóth C., Minár L. B.

DEAC: Moody 20/3, Somogyi 2, Polyák 5/3, Hines 9, Tóth Á. 15, csere: Moore 11/9, Guyton 2, Drenovac 17/3, Molnár -. Vezetőedző: Kovács Adrián

Alba: Vojvoda 14/9, Curry 10/6, Lukács -, Davis 23, Ahmad 18/9, csere: Gillon -, Takács Martin -, Takács Milán -, Hearst 14/3, Markovic 10/3, Omenaka -, Csorvási 7. Vezetőedző: Forray Gábor