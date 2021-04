Remek győzelmet aratott a DKSE

Az Extraliga kvalifikáló körének első helyezettjét, a Kecskemétet győzte le 3:1 arányban a DKSE.

Izgalmas, magas színvonalú mérkőzésre számított a szerda esti Kecskemét elleni Extraliga kvalifikáló összecsapástól, melyet ezúttal hazai pályán vívott a DKSE. A találkozó esélyesének a vendég gárda tűnt, hiszen ők eddig minden mérkőzésüket megnyerték, így teljesen megérdemelten vezetik a tabellát. A DKSE célja csak az lehetett, hogy megmutassák, mire képesek a listavezető ellen, és itthon tartsák a bajnoki pontokat, melyekkel bebiztosítható az Extraligában maradás.

Két fiatal is helyet kapott a DKSE kezdőjében, akik nagy elszántsággal léptek pályára. Jól is indult a derbi, hiszen 6:3-ra elléptek úgy, hogy a fiatalok is hozták a pontokat. A felszabadult játékot jó volt látni a DKSE csapatán, mellyel az előnyt sikerült megtartaniuk (12:8). A nyitásaok hibátlanok voltak, és a mezőnyben is szépen dolgoztak (14:10), így érték el a 17. pontot, amely KRC időkérést eredményezett (17:13). A folytatásban felváltva estek a pontok, így a végjátékra előnnyel érkezett a DKSE (20:15). Ezt még növelték is (23:16), de ez sem volt elég, hiszen egyenlített a Kecskemét (24:24). Jöhetett a ráadás, melyet végül csak sikerült megnyernie a DKSE-nek (29:27).

A második szett magas szintű játékot hozott, hosszú labdamenettel az elején, melyet a hazai csapat nyert (4:4). A folytatásban sem tudott egyik fél sem előnyt kiharcolni (8:8), majd jöttek Mészáros Dömötör nyitásai, melyek hozták a pontokat (12:9). A DKSE ismét felszabadult játékot mutatott az előny birtokában, mely gyümölcsözőnek bizonyult, hiszen már öt lett közte (15:10). Ekkor azonban tudták, az első szettből kiindulva, hogy nem szabad könnyelműsködni, hiszen azt azonnal kihasználják Nagy Józsefék (17:15). Közeledtek is veszélyesen a vendégek (20:18), az előny azonban még megvolt (23:19). A legvégét sikerült kézben tartani, melyet végük Garrett Ethan William zárt le (25:21).

Az első két szett győzelme után is kellett a koncentráció, de sajnos sorra jöttek a hazai hibák (3:6). A három pontos hátrányt nem sikerült ledolgozniuk (6:9), mely sajnos eggyel nőtt is (7:11). Tomanóczy Tibor ekkor kérte ki első idejét, és a pontosságra hívta fel játékosainak figyelmét. Gyorsan ki kellett kérni a második időt is, mivel a KRC hét pontos előnyre tett szert (7:14). Nem tudtak elforogni ebből az állásból, így a hátrányuk csak nőtt (7:16). Kandulinski nyitásaival nem tudtak mit kezdeni, ráadásul minden labdát pontra váltott a Kecskemét (8:21), akik hatalmas különbséggel nyerték ezt a felvonást (13:25).

A negyedik felvonásra valahogy meg kellett volna tudni újulni, elfelejteni az előző fiaskót, ez azonban úgy tűnt, nem sikerül (1:4). Ekkor azonban talált valamit a DKSE, mert zsinórban öt pontot szerezve megfordította a szett állását (6:4). A játékba becsúszott két nyitáshiba, és egy-egy elrontott befejező ütés nem fért bele (9:10), hiszen visszavette az előnyt a KRC. Innen fel tudtak zárkózni (12:12), ráadásul a vezetést is átvették Kecskeméti három nyitásával (16:13). Ismét elkapták a fonalat, és nagy előnyt harcoltak ki (20:14). A nagyon fontos végjáték következett, mely időszakban a szív és az ész is a helyén volt, amely meghozta a győzelmet (25:18).

Tomanóczy Tibor vezetőedző: Majdnem elkótyavetyéltük a megszerzett előnyünket, de az előző összecsapásból megtanultuk, hogy hogyan kell átlendülni a holtponton. Az előző találkozóból a lendületet át tudtuk menteni annak ellenére is, hogy eléggé fáradtak vagyunk. Nehezen bírható, hogy pihenés nélkül három naponta kell játszani. Minden csapat, így mi is több sebből vérzünk, de a mérkőzésre megpróbáljuk a legütőképesebb csapatot felállítani. A mai meccsen a csapatból Kecskeméti Bálint játékát emelem ki, aki végig kiegyensúlyozott volt annak ellenére, hogy nem saját posztján kellett játszania.