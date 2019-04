Remek FKC-sikert hozott a nyuszi

Magabiztosan, végig vezetve nyert az Alba Fehérvár a DVSC vendégeként a K&H női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Ezt ne hagyja ki! Klasszikus sütemények a húsvéti asztalra

Tabellaszomszédok találkoztak a húsvéti ünnepek nyitónapján a Hódos Imre Sportcsarnokban: a 6. helyezett, 23 pontos DVSC-Schaeffler fogadta az egy pozícióval hátrább helyezkedő, egy egységgel kevesebbet számláló Alba Fehérvárt. A vendégek drukkerei komoly dugóba kerültek az autópályán, csak kerülőutakon, nagy nehézségek árán értek oda a kezdésre. Megható pillanatok vezették fel a találkozót, a koronázóvárosi és a cívisvárosi szurkolók együtt, közösen remek hangulatot teremtettek, majd egy hatalmas molinó is megjelent a hazai szimpatizánsoknak köszönhetően: Barátságban. A következő drapérián „Hit, szenvedély, siker, generációkon át!” állt.

A válogatott jobbátlövő, tavaly még dunaújvárosi Kovács Anna hetesből a debrecenieket juttatta vezetéshez, majd Vantara-Kelemen elfutás után növelte az előnyt. Potyogtak a gólok: Gorsenyina is sikerrel fejezte be akcióját, erre Kovács reagált, a túloldalon pedig Boldizsár köszönt be. A kapusok, Györkös és Oguntoye nemigen találkozott labdával a meccs első perceiben, csak akkor, amikor kihalászta a bőrgolyót a hálóból. Gorsenyina és Kovács Anna a folytatásban is elemében volt, majd Györkös fogta bravúrral Despotovics szélről elengedett bombáját. Gorsenyina egyenlített, ám a bírók érvénytelenítették a találatot lépéshiba miatt. Mendy egalizált, sőt, a fehérváriak át is vehették volna a vezetést, Gorsenyina azonban a hazai hálóőrt találta telibe, 4-4.

Kovács Annát nem tudták tartani a látogatók, ráadásul Nascimento büntetőjét Oguntoye hárította. Pelczéder egalizált, Griger hetesét bravúrral védte Györkös, Mendy és Pelczéder góljával pedig már az Alba vezetett, 5-7. Őrizte előnyét Deli Rita magabiztosan kézilabdázó együttese, Györkös jól védett, Mendy és Pelczéder pontosan tüzelt, néggyel megugrott a Fehérvár. Később még jobban elhúztak a Fejér megyeiek, Köstner Vilmosnak második idejét kellett kikérni rövid időn belül, 8-13. A DVSC hívei ébresztőt kiabáltak, de hiába, Györkös továbbra is parádézott a kapuban, és Temes is elemében volt, aki büntetőből és akcióból is beköszönt – hét góllal vezettek a vendégek. Kovács cipelte a hátán a társait, az ő találataival zárkózott a hajdúsági alakulat, de a félidőben így is 14-20 állt a táblán.

Kovács Anna hetese nyitott a második félidőt is, de nem tudott felzárkózni a Loki, hiába lőtték be ziccereiket a vendéglátók, mivel a másik oldalon ugyanezt tették Májer Krisztináék is. Gorsenyina és Temes átlag felettit nyújtott, ráadásul Tóvízit kiállították a házigazdáktól. Az emberelőnyt Pelczéder azonnal gólra váltotta. Kovács a felső lécre bombázta a hétméteresét, az albásoknál Mendy is remekelt, a hazai hívek nem hittek a szemüknek, 20-27. Despotovics ügyeskedett, aztán a székesfehérvári kapuban a frissen érkező erő, Mistina is parádézott. Mendy viszont hirtelenjében két labdát is eladott, ezt Kovács azonnal megbüntette, 24-29. Temes fontos és látványos gólokat lőtt, a hazaiaknál csak Kovács talált be – döntően büntetőből –, 30-35-re alakítva az állást. Mistina magabiztos volt, Mendyt, aki eltalálta Kovács orrát piros lappal kiállították. Ez sem szegte azonban kedvét az Albának, amely remek játékkal, magabiztosan nyert.

Deli Rita: – Lehengerlő teljesítménnyel győztünk, a játék minden elemében megvalósítottuk, amire készültünk. A védekezésünk mellett a kapusunkat szeretném kiemelni, de támadásban is remekeltünk.