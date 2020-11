Remek fehérvári siker

A női röplabda NB I rangadóján az eddig veretlenül álló éllovas Gödöllői RC az ugyancsak a feljutásra aspiráló MÁV Előre-BERICAP gárdáját fogadta a Tungsram-csarnokban. A házigazdák 0:2-ről, majd az ötödik játszmában 1:7-ről is felálltak, mérkőzéslabdájuk is volt, a végén azonban a mégis Farkas Mihály tanítványai örülhetett a győzelemnek.

Gödöllői RC–MÁV Előre-BERICAP 2:3 (-17, -21, 21, 15, -16)

Vezette: Varga András, Horváth Miklós

Gödöllői RC: Misonova 24, Ratkai 17, Ince 14, Tóth-Bagi 3, Kökény P. 18, Kovács Eszter 2. Csere: Maurer, Faragó (liberók), Bajnóczi 5, Sorompó, Saáry. Vezetőedző: Szalay Attila.

MÁV Előre-BERICAP: Sólyom 4, Durdanovics 22, Hackl 8, Kiss A. 18, Sebestyén 10, Haase 13. Csere: Kovács Evelin, Deli-Germann (liberók), Borostyán, Szilágyi, Fáskerti. Vezetőedző: Farkas Mihály.

A mérkőzés elején remekül szerváltak a Mávos lányok, míg csapnivalóan fogadtak a gödöllőiek, akik végül 1:9-nél álltak meg a lejtőn, és érkeztek meg a mérkőzésbe, de az első szett eredményét jelentősen már nem tudták befolyásolni. A második játszma már szorosabb játékot hozott, de Kiss Anna vezérletével végül ezt is meg tudta nyerni a Loki. A harmadik játszmára azonban már kissé elfáradtak, amit könyörtelenül kihasznált a házigazda gárda, amelynek két szélső ütője, Ratkai Panna, és Kökény Petra ellensúlyozni tudta a vendégek szerb légiósának, Iva Durdanovicsnak a 8 pontját, és hozta vissza a reményt a Pest megyeieknek (25-21). Sőt, a negyedik felvonás közepén vérszemet kaptak, sorozatban hét pontot szereztek, és ezt a játszmát könnyedén hozták a végére széteső vendégek ellen (25-15).

A MÁV Előre-BERICAP vezetőedzője, Farkas Mihály a szett végén inkább már pihentette ütőit, ami aztán a döntő játszma elején jól kamatozott: ugyanúgy kezdődött ez is, mint az első, 1:7 állt az eredményjelzőn, és 3:8-nál cseréltek térfelet a csapatok. A gödöllőiek ezt követően sem adták fel, nagy rohamot indítottak és az ebben a játékrészben 8 pontig jutó Irena Misonova vezérletével 10:9-re már ők vezettek. Az első mérkőzéslabda azonban így is a fehérváriak előtt adódott, a második azonban a hazaiaknál, és amikor másodpercekig a háló tetején táncolt a labda, nagyon közel álltak a győzelemhez. Ha ugyanis a fehérvári térfél felé pottyan le, akkor ők győznek, azonban nem így történt, a támadásból pedig ziccert rontottak. A vendégek aztán visszavették a vezetést, majd harmadik mérkőzéslabdájukat ki is használták, s vették el az először hazai pályán játszó gödöllőiek veretlenségét.

– Két hét edzés után csak az első két szettben tudtunk megfelelően koncentrálni. 2:2 után, az ötödik játszmában már csak a szívünk vitt előre minket – szerencsére, amivel nem álltunk hadilábon, a győzelemig. – értékelte a találkozót Farkas Mihály. A vereség ellenére a Gödöllői RC maradt a tabella élén, de elég érdekes helyzet alakult ki, hiszen ők, a fehérváriak és a második helyen álló TFSE ötszettes mérkőzéseken verte körbe egymást. Jelenleg két győzelemmel és egy vereséggel, hat ponttal negyedik helyen áll a MÁV Előre-BERICAP együttese.