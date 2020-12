Remek Eb-döntőbe jutással ünnepelte egyéni díját Kovács Zsófia

Idén is Kovács Zsófiát, a Dunaferr Európa-bajnoki ezüstérmes olimpikonját választották az év tornásznőjének. Az újvárosiak még mindig csak húszéves üdvöskéje korábban 2016-ban, 2017-ben és tavaly söpörte be az elismerést. Kovács Zsófiá­nak most nincs ideje ünnepelni, a mersini Európa-­bajnokságon versenyez – nem is akárhogy!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Mintha nem is lett volna kényszerszünet, Kovács Zsófia bri­liáns teljesítményt nyújtott a győri mesterfokú bajnokságon, ahol négy aranyérmet nyert. Bizonyára ez is sokat nyomott a latba, amikor negyedszer ítélték oda neki az év legjobbjának járó elismerést, amit még akkor is megérdemelt Trenka János tanítványa, ha az egyéni összetett országos bajnokságon nem jött ki neki a lépés. A koronavírus-járvány miatti versenymentes időszaknak vége, Farkas Zsófia bekerült Draskóczy Imre szövetségi kapitány Európa-bajnoki keretébe. Fontos megjegyezni, hogy két klubtársával egyetemben: a felnőtteknél Makovits Mirtill-lel alkotja a dunaújvárosi kontingenst, a junioroknál pedig Mayer Gréta. Csapatban és két szeren jutott döntőbe az év tornásznője A törökországi Mersin városában remekül szerepelt a felnőtt női válogatott a selejtezőben. Csapatban a harmadik helyen jutottak a hatos döntőbe, s hat szerfinálénak is örülhetünk, közte felemás korláton és ugrásban Kovács Zsófia első helyes továbbjutásának.

– Nagyon örülök a csapatnak és a saját két első helyes finálémnak is, ilyen eddig még soha nem volt Eb-n. Persze több nemzet nincs itt, de akkor is sikerült magas pontokat elérni. Az biztos, hogy a csapat harmadik helye, valamint az ugráson és korláton elért első selejtezős helyek nagy löketet adnak a döntőkre. Ugráson szoros volt a verseny, de felemás korláton elég sokkal állok az élen. A gerendát sajnálom, hogy leestem, mert ott is lehetett volna döntős, talajon a kisebb combsérülésem miatt nem indultam – nyilatkozta a dunaújvárosi olimpikon a Magyar Tornaszövetség hon­lapjának. A juniorcsapat – soraiban az újvárosi Mayer Grétával – a románok és az ukránok mögött bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon. Négy szerenkénti finálét hoztak össze a lányok, ebből kettőt Gréta szállított, aki gerendán és talajon is bejutott döntőbe.

A felnőtt csapatdöntőt szom­baton, a szerenkénti finálékat vasárnap rendezik. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!