Rekordot döntött a Puskás Akadémia

Nehezen ugyan, de begyűjtötte a három pontot a Puskás Akadémia FC csapata az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 28. fordulójában. 2-1-re nyert a Kaposvári Rákóczi ellen.

Josip Knezevic a találkozó elején vezetést szerzett tizenegyesből, majd hamar válaszolt Szakály Attila révén a már kiesett Kaposvár. Nem volt könnyű dolga a dobogóért harcoló Puskásnak, végül a csereként beállt Tamás Nándor tartotta életben a felcsúti éremreményeket.

– Rég szereztem már gólt az első osztályban, tavaly voltam eredményes utoljára. Akkor is hasonló szituációban lőttem győztes gólt, csereként álltam be az MTK ellen, s a hosszabbításban találtam be – mesélte a lefújás után Tamás Nándor, akinek találatával 2-1-re nyert a PAFC. – Nem csak nekem, a csapatnak is nagyon sokat jelentett ez a gól. Minden meccsen, mikor lehetőséget kapok, az jár a fejemben, hogy segítsem a csapat támadásait és gólt rúgjak. Nagyon remélem, hogy nem kell várni újabb egy évet a következő találatomra.

A Puskás győzelmével előzött a tabellán, a negyedik helyen áll öt fordulóval a vége előtt, ráadásul rekordot döntött, hiszen még soha sem szerzett 43 pontot az élvonalban.

– Megnehezítettük a dolgunkat. A mérkőzés előtt figyelmeztettem a futballistáimat, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a Kaposvár ugyanis nyomás nélkül játszhatott – mondta Hornyák Zsolt, a Puskás vezetőedzője. – Az első perctől kezdve nagyon idegesnek láttam a játékosaimat, nagyon gyakran előfordul velünk, hogy kihagyott helyzetek után kapunk egy könnyen elkerülhető gólt – most is így volt. Emellett viszont végig példásan küzdöttünk. A Kaposvár nagyon sok csapat dolgát megnehezítheti, ha ilyen hozzáállást mutat a jövőben is. Ha a találkozó elején megszerezzük a második, harmadik gólunkat, nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna, ehhez képest ez lett a legnehezebb mérkőzésem, amelyet az együttes kispadján megéltem. Erőnlétileg nagyon jó állapotban van a húszas keret, úgyhogy három-négy helyen változtatok majd. Szeretnék lehetőséget adni valamennyi egészséges játékosomnak.