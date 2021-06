Régi ismerősök között a szélső

Mosonmagyaróvárról érkezett a koronázóvárosba a 20 éves, tehetséges szélső, Domokos Dalma. Várja a bemutatkozást.

Játszott a Fradi utánpótlásában, Érden és legutóbb az élvonalban történelmi sikerként bronzérmet szerző Mosonmagyaróvár együttesében, a közelmúltban írt alá az Alba FKC női kézilabdacsapatához.

– Nem űztem más sportot, csak kézilabdáztam. Logikus volt a választás, kicsi gyerekként csak a labdával lehetett lekötni. Sportos família a miénk, a dédapám zsoké volt, apukám asztaliteni­szezett. Én pedig a kézilabdát választottam. Azonnal szélen játszottam, mikor kicsi voltam, nagyon alacsony és vékonyka, viszont gyors, így nem volt kérdés, szélső leszek. Apukámnak gyerekkora óta a Fradi a kedvence, mindig a zöld-fehérekért rajongott, ezért nem kezdhettem máshol, csak a Ferencvárosban, ahol a klub korábbi ikonjai, Szarka Éva és Fiedler Erika vezették az edzéseimet. Az U11-től játszottam ott a juniorig, együtt szerepeltem az immár az Albát erősítő Dányi Bernadett-tel és Háfra Lucával, illetve a felnőttválogatottban kulcsfigurának számító Háfra Noémivel.

Domokos a legnagyobb utánpótlássikerét a népligetiekkel érte el, bajnoki címet szereztek. Gyakran behívták a korosztályos válogatottakba, de világversenyekre nem jutott el.

– Az FTC-ben töltött nyolc év után váltottam, úgy éreztem, szükségem van új impulzusokra, Érden több játéklehetőséget kaptam Oláhné Balogh Tündétől, valamint a felnőttcsapattal is edzhettem, ami kiváló tapasztalatszerzést jelentett. Az Érdben mutatkoztam be NB I-ben, soha nem felejtem el, Kecskeméten játszottunk, én a végén álltam be, az utolsó hetest lőhettem, amit sikerült gólra váltanom.

Két éve szerződött a Mo­therson Mosonmagyaróvárhoz, a váltás oka az volt, hogy a nyugatiak profi szerződést kínáltak.

– Ezt az ajánlatot egyszerűen nem utasíthattam vissza. Megkerestek, a gárda az első perctől kezdve szimpatikus volt, remek szurkolótáborral. Jól határoztam, hogy azt választottam, miként most is meggyőződésem, a Fehérvár az ideális választás. Az elsődleges szempont természetesen ezúttal is a több játéklehetőség, a további fejlődésem, valamint az, hogy a fehérváriakkal a legjobb eredményt érjük el. Mindenben szeretnék fejlődni, nem tudok kiemelni egyetlen játékelemet sem. Az erősségem a gyorsaságom, ezt szeretném még magasabb szintre emelni. A klubban több játékost jól ismerek, Dányi és Háfra Luca mellett Bardi Fruzsina volt már csapattársam, utóbbi Óváron. Korábbi együttesem a legutóbbi bronz­éremnek köszönhetően kiléphet a nemzetközi porondra, kicsit sajnálom, hogy nem leszek a részese, nem bizonyíthatok külföldi együttesek ellen. De meggyőződésem, erre később biztosan lesz lehetőségem a karrierem során. Az új szezon kapcsán optimista vagyok, jó szezont várok magunktól. Az akarattal nem lesz gond, mindent megteszünk majd a győzelemért. Várom a bemutatkozást.