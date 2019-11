Régi ismerős ellen küzd a MOL Fehérvár FC

A MOL Fehérvár FC csapata az OTP Bank Liga NB I 11. fordulójában a ZTE FC-hez látogat. A találkozóra a ZTE Arénában kerül sor 17 órakor.

Kezdjük egy kis múltidézéssel! Az idősebbek még jól emlékezhetnek arra, amikor 1972. december 10-én először csapott össze a két gárda Zalaegerszegen, tizenkétezer néző előtt az NB I-ben. Az akkor még zöld-fehérben játszó vendéglátók újoncok voltak a legmagasabb osztályban, bár jól debütáltak, de ezen a mérkőzésen a tudósítás szerint a fehérváriak játszottak fölényben. Egyvalakivel nem számoltak, őt Déri Lászlónak hívták. A Zete kapusa, pestiesen szólva „fogott, mint a zöld festék”, több nehéz helyzetben hárított. Aztán a visszavágón, a Sóstói stadionban április elsején tizennégyezren látták, ahogy Fejes Gábor 76. percben lőtt találata volt az első Vidi-gól az élvonalban a zalaiak hálójában, és ezzel le is győzte ellenfelét a piros-kék alakulat.

„Karsai veszélyesen ívelt a kapu elé, Déri kiöklözte a labdát. Fejes megszerezte, s 18 méterről lőtt. Ügy tűnt, hogy messze a kapu fölött hagyja el a játékteret a labda, de a szél segítségével furcsa röppályát írt le, pörögve a felső léc alatt a hálóba vágódott” – tudósított a Népsport másnapi számában.

Fejes Gábor bár már túl van a hetedik „ikszen”, de úgy emlékszik vissza a gólra, mintha tegnap történt volna!

– Nagyon örültem, mert aránylag kevés (kilenc – a szerk.) gólt lőttem. Természetesen a szél segítette be a labdát, de amikor nosztalgiázunk, mindenkinek azt mondom, hogy jól eltaláltam, és benyomtam a jobb felső sarokba… – mondta nevetve a Videotonból elsőként a magyar válogatottban bemutatkozó hátvéd.

– Egészen biztos vagyok benne, hogy ma győzni fog a csapat, mert sokkal jobb és erősebb a játékosállománya, mint a ZTE-nek, de ez csak akkor valósulhat meg, ha megfelelően és komolyan állnak hozzá – hangsúlyozta.

A fehérváriak a héten a Magyar Kupában Tiszaújvárosban magabiztos játékkal harcolták ki a továbbjutást, míg a zalaiak az előző fordulóban értékes pontot szereztek Újpesten, szerdán pedig gólokban gazdag mérkőzést játszottak az NB II-es Budaörs otthonában. 7-3-ra nyertek úgy, hogy Bobál Gergely és Eduvie Ikoba is duplázott. Játékoskeretükben több régi ismerőst találhatunk, Tamás Krisztiánt éppen a MOL Fehérvár FC adta kölcsön, a válogatott keretben is számításba vett hátvéd eddig nyolc meccsen lépett pályára a kék-fehéreknél. Kocsis Gergő pedig a 2014/15-ös idényben volt a klub játékosa, igaz csak egyszer jutott szóhoz, a Ferencváros ellen, csereként. Bolla Bendegúz szintén fehérvári, a Főnix-Gold FC-nél nevelkedett, és a 2017/18-as szezonban ő is játszott három első osztályú találkozón. Nikola Mitrovicsot sem kell bemutatni Sóstón, a szerb középpályás 2011 és 2013 között 55-ször lépett pályára piros-kékben.

Az újonc, és a tabellán 11. helyen álló ZTE-vel legutóbb 2012-ben játszott a Vidi, és nyert 2-0-ra a ZTE Arénában. Abból a csapatból egyedül Kovács István tagja a jelenlegi garnitúrának.