Reális tervekkel készül a DAB

Bár bő tíz nap múlva kezdi a felkészülést a 2020–21-es idényre a Dunaújvárosi Acélbikák csapata, ám a gárda kerete összeállt, és idősebb Azari Zsolt klubelnök bízik abban, hogy a társaság idén kivágja a rezet.

A bajnokság félbeszakadása után május elején kezdték meg az edzéseket, közel fél csapatra való játékossal. Hogy állnak jelenleg, mikor indul az alapozás?

– A felnőttcsapat játékosainak szerződése lejárt március 31-én, így új kontraktusokat kötöttünk, és ezek a közös munka megindulásának napján, augusztus elsején lépnek életbe. Elméletileg a tavalyihoz nagyon hasonló együttessel kezdődik az alapozás.

Miután eldőlt, hogy David Lager marad a csapat mestere, szinte naponta, de legalább heti kétszer jelentettek be szerződéshosszabbítást, illetve új igazolást, késznek tekinthető az állomány, vagy lesznek még új arcok?

– Kilencvenkilenc százalékban teljes a keret, természetesen rengeteg fiatallal indulunk, de ezt már előre jeleztük korábban. Ők jóval többen vannak, mint ahányan beférnének a felnőttek közé, éppen emiatt nagy versenyt várok, ez pedig azt hozhatja magával, hogy a munkához való hozzáállás jelentősen fog emelkedni.

Az már most látszik, hogy bekkek terén megerősödtek, hiszen a két svéd játékos, valamint Mestyán István érkezése stabilitást adhat a jövőben a hátsó alakzatnak, ezek az igazolások már Lager közreműködésének köszönhetők?

– Pontosan így van, egyáltalán nem ismeretlen játékosokról van szó. Nyilván ilyenkor az is számít, hogy kiben mennyire lehet megbízni, és ez azon is múlik, hogy a játékosok mennyit bizonyítottak eddig. Elöl sem panaszkodhatnak, Kristoffer Pihlqvist – ugyancsak a svéd vonalat erősítve – személyében gól- és ponterős támadó került önökhöz. – A környezetet is figyeljük, próbáljuk kihasználni az adódó lehetőségeket. Azt azért tudni kell, hogy Svédországban nem olyan könnyű szerződniük a játékosoknak, így aztán valamivel jobb feltételekkel tudjuk őket magunkhoz csábítani. Ezért is döntöttünk úgy, hogy három svéd hokist hívunk ide.

Ezek után milyen tervekkel vágnak neki majd az új idénynek?

– Olvasva a riválisok erősítéseit, olyan hatalmas terveink nem lehetnek, ami az eredményességet illeti… Ez persze nem azt jelenti, hogy lemondanánk arról, hogy bajnokok akarnánk lenni, de reálisan nézve nagyon megerősödtek a csapatok, így elsősorban az lehet a célunk, hogy bejussunk a rájátszásba. Emellett szakmai célként a legfontosabb a fiatalok integrálása a felnőttcsapatba, hogy a jövőben minél több saját nevelésű, jó játékosból álljon a keretünk.