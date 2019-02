Rátalált a helyes útra a címvédő

Főként annak tudatában, hogy a Ferencváros kikapott a Debrecentől. „A pályán kell megmutatni, hogy erősek vagyunk és képesek vagyunk újra rálépni a győztes útra” – vélekedett a Hungária körúti találkozó előtt Marko Nikolics, az első két tavaszi fordulóban vereséget szenvedett Vidi vezetőedzője. S abban bizakodhatott a szerb tréner, hogy a kék-fehérek nem javítják mérlegüket, hiszen a szezonban eredményesebbek idegenben, mint odahaza. A Vidiből azonban két meghatározó játékos hiányzott sárga lapos eltiltás miatt, a védelem tengelyében Fiola helyettesítette Juhász Rolandot, a nélküle futó támadások szövögetését pedig Huszti Szabolcs elemezte a VIP-páholyból.

S bizonyára tetszett neki az előadás. Mert az első percek kóstolgatása után a Vidi nagyot harapott ellenfelébe. A 9. percben Anel Hadzic 18 méterre a kaputól nézte meg magának a jobb sarkot, s kiváló lövéssel juttatta oda a labdát, 0-1. Nagy kedvvel játszott a piros-kék alakulat, s egy minutummal később megduplázta előnyét. Kovács passzolt Hodzichoz, aki Negot futtatta a jobb oldalon, a csütörtökön magyarrá vált francia parádésan tekert középre, Marko Scsepovics pedig két védőt is lehagyva, 10 méterről perdített Kycsak mellett a kapu közepébe, 0-2. A 13. percben akár padlóra is küldhette volna az MTK-t a Vidi, Milanov beadása nyomán Elek Ákos 6 méterről előbb a kapusba, a kipattanó labdát pedig a keresztlécre küldte. A fehérváriak kétgólos előnyük birtokában hátrébb húzódtak kicsit, így már a hazaiak is elaraszoltak a kapuig. Bognár szögeltből próbálta betekerni a rövidre a labdát, de az őszi bajnokikon összesen négy gólt kapó, s az idei öt „gombóc” miatt magát kissé furcsán érző Kovácsik Ádám jó helyen állt. Hagyták a vendégek, hadd jöjjenek a bátor, s buzgó fővárosiak, az is belefért, hogy Katona egy barátságtalan köténnyel fűzze be Stopirát. Mert tíz perccel a szünet után Milanov szöglete után éppen a Zöld-foki-szigeteki védő kotorta jobbal a labdát három méterről a hálóba, 0-3. Maradéktalanul vágott vissza 35 percnyi játék után a Vidi az őszi, háromgólos fiaskóért. Nem volt veszély az MTK játékában, Bognár jobb híján az összes pontrúgást végigpróbálta, de nem tudta meglepni Kovácsikot. A Vidi is szabadrúgásból riogatott a félidő végén, Kovács ívelés után Stopira előrevetődve bólintott, Kycsak bravúrral védett.

Nem volt vesztenivalója a most dinamikusan, gyorsan és szellemesen futballozó Vidinek. Nem ugrott azonban neki a Torghelle Sándort is játékba dobó MTK-nak a fordulás után. Sőt, a fővárosiak egyre nagyobb területet nyertek, előbb Vas Patrik 20 méteres rakétáját térítette el Kovácsik, majd egy ígéretes centerezés után a bevetődő Vogyicska lábáról suhant a labda a kapufa mellé. A 62. percben aztán beérett az MTK akarása: Vass Patrik játszott középre, Gera az alapvonalról visszatette, Torghelle pedig az üres kapuba passzolt, 1-3. Szépített ugyan a patinás fővárosi egylet, de mezőnyfölénye aztán meddővé vált, különösebben nem veszélyeztetett Feczkó Tamás csapata. A Vidinek azonban ennek ellenére még momentuma sem volt a második félidő nagy részében. De ez nem okozott komoly fejtörést Nikolics-mesternek, mert amiért Budapestre utazott csapata, azt elérte, bezsebelte a három pontot. Ezzel a Vidi újra nyílttá tette az aranyért vívott versenyfutást, hat pontra olvadt a Ferencváros előnye.