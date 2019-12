Rangos tornát nyertek a Mol Fehérvár fiataljai

Úgy tűnik, a magyar labdarúgó-utánpótlással tíz év körüli korban még nincs probléma, egyenrangú ellenfelei az európai topklubok lurkóinak. Sőt…

Három napon át viaskodtak a Mol Fehérvár FC U11-es labdarúgó-palántái a csehországi Ostravában. Nem csupán mérkőztek a neves ellenfelekkel, de felül is múlták őket. Gelencsér Tibor és Palánki Csaba tanítványai amellett hogy a honi mezőnyben, az ebben a korban alkalmazott 7+1-es felállásban egyeduralkodók, nemzetközi szinten is megállják a helyüket.

Ostravában három napon át küzdött egymással a hat országból érkező 14 együttes a Evzena Hadamczika Emléktornán. A mezőnyt két hétcsapatos csoportba sorsolták a szervezők. Teremben, 4+1-es felállással 1×20 perces meccseket vívtak a felek, s a csoportból elsőként lépett tovább a Vidi. Csupán a házigazda Banik Ostrava gárdájától szenvedtek vereséget a fehérváriak, az MFK Karviná, az MSK Zilina, a GKS Katowice, a Slavia Praha és az AC Milan csapatait pedig legyőzték.

A legjobb nyolc alakulat között az angol West Ham Unitedet 2-1-re verték a piros-kékek, majd az elődöntőben az olasz AC Milant másodszor is felülmúlták a fehérváriak. Igaz, itt már büntetőkre kényszerültek, a 2-2-es rendes játékidő után döntött a szétlövés. A fináléban a cseh Slavia Praha nézett farkasszemet a kis vidisekkel, s szoros mérkőzésen 2-1-re diadalmaskodott a magyar együttes a végletekig kiélezett mérkőzésen, hiszen a győztes gólt fél perccel a vége előtt lőtte a Mol Fehérvár FC.

– Csapatunk végig magas színvonalon, nagy sebességgel, koncentráltan játszott. Védekezésünk – egyénileg és csapatszinten is –, valamint a kapusteljesítményünk is kiemelkedő volt, támadásainknál pedig többnyire tudatos játékhelyzet-megoldások után szereztük góljainkat – értékelt az U11-es csapat vezetőedzője, Gelencsér Tibor. – A szakmai pozitívumok mellett hatalmas élményekkel gazdagodtunk a torna során, melyen a szervezés is nemzetközi szintű volt.

A tornagyőzelem mellett egyéni elismerésnek is örülhettek a fehérváriak, hiszen a megmérettetés gólkirálya Somogyi Tamás lett, aki 17 találatig jutott.

A NYOLC ÉVEN ALULIAK IS REMEKELTEK

A Mol Fehérvár U8-as csapata a nagy hagyományokkal bíró Sátor Kupán rúgta a labdát Gödöllőn. A 18 csapatos mezőnyben többek között az Eger, a Szolnok, a Kisvárda, a Vác, a Ferencváros és a Vasas együttesei is harcoltak a pontokért.

A Palánki Csaba, Oláh Attila és Kis Krisztián által trenírozott vidisek az Újpestet 3-0-ra, a Gödöllőt 9-0-ra, a Gloriett SE-t 3-0-ra, a RAFC-ot 7-2-re, a Ferencvárost 2-0-ra, a Gödi SE-t 3-0-ra, a Vasast pedig 1-0-ra verték, s csupán a Mészöly Focisulitól kaptak ki, 3-2-re. A fehérváriak nyolc meccsen aratott hét győzelemmel és egy vereséggel, 30-5-ös (!) gólkülönbséggel a legjobbnak bizonyultak, tornagyőztesek lettek. A csapat tagjai: Kis Milán, Pilaszanovich Milán, Barta Hunor, Hegedűs Bence, Papp Gergő, Bányai Áron, Filotás Dominik, Bíró Richárd.