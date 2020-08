Rangadóval nyitják a fordulót

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában akár át is alakulhat a tabella első harmada. Izgalmakra van kilátás a hétvégén.

ÉSZAKI CSOPORT

A legnagyobb várakozás az újdonsült listavezető Bicske II bakonycsernyei fellépését előzi meg. Nem véletlen, hiszen a sárga-kékek két meccsen tízszer vették be ellenfeleik hálóját, és még gólt sem kaptak idén. A Csernye hazai pályán évek óta komoly gondot okoz ellenfeleinek, és megállíthatja a szárnyaló bicskei együttest. A bajnokság másik két örvendetes színfoltját a Herceghalom és a Csór Truck-Trailer szereplése jelentette, a csapatok most bizonyíthatják, nem véletlen, hogy ők is pontveszteség nélkül állnak.

2020. augusztus 29., 17.00

Bakonycsernye (7.)–Bicske II (1.)

2020. augusztus 30., 17.00

Csór Truck Trailer (2.)–Herceghalom (3.), Vál (6.)–Pákozd (8.), Szár (9.)–Pátka (4.), Pusztavám-Jüllich (11.)–Puskás AFC III (5.), Fehérvárcsurgó (10.)–Etyek (12.)

DÉLI CSOPORT

Itt a figyelem az eddig kiválóan rajtoló Adony kálozi vendégjátékára irányul. Mindkét együttes makulátlan mérleggel bír, tavaly egyszer találkoztak a felek, akkor Adonyban megosztoztak a pontokon. Kíváncsian várjuk, hogy megszerzi-e első győzelmét az eddig kissé visszafogott teljesítménnyel kirukkoló Szabadegyháza, bár korántsem lesz könnyű dolguk a Polgárdi csapata ellen, akik jól rajtoltak és előkelő helyet foglalnak el jelenleg a tabellán. Az alsóházi rangadón a Sárvíz első sikerét érheti el.

2020. augusztus 29., 17.00

Szabadegyháza (8.)–Polgárdi (5.), Nagykarácsony GYSA (7.)–Mezőfalva (10.)

2020. augusztus 30., 17.00

Vajtai RSC (1.)–Előszállás SE (6.), Baracs SE (4.)–LMSK Cobra Sport (12.), Kálozi SE (3.)–Adony (2.), Sárvíz (13.)–Szabadbattyán (11.)

Szabadnapos: Seregélyes.