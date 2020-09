Rangadóval kezdődnek az élvonal küzdelmei

A MOL Magyar Kupa küzdelmei után ismét beindul a meccsdömping: a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadja a Puskás Akadémia FC az OTP Bank Liga 5. fordulójának nyitómérkőzésén péntek este nyolctól a Pancho Arénában.

A mérkőzés pikantériája, hogy az elmúlt szezonban a harmadik helyért folytatott versenyfutás rangadóvá emelte a „matyók” elleni összecsapásokat, és a jelenlegi tabellára tekintve ez most sincsen másként: a Mezőkövesd a harmadik, míg a Vál-völgyi együttes a negyedik helyen áll a pontvadászatban. Kuttor Attila tanítványai eddig egy mérkőzéssel többet játszva hét pontot gyűjtöttek, addig Hornyák Zsolt gárdája három összecsapásból hat pontot gyűjtött. Az Újpest 3-2-es, illetve a Kisvárda 3-0-ás legyőzése után a legutóbbi bajnoki fordulón is közel álltak az újabb győzelemhez a MOL Fehérvár FC ellen idegenben.

A Puskás Akadémia FC vezetőedzője a klub honlapjának nyilatkozva elmondta, elégedett a csapat eddigi teljesítményével és nagyon motivált a jövőt illetően, hogy ezen az úton sikerül továbbhaladniuk.

– Kétségkívül nehéz volt összeállítani az együttest az elmúlt időszakban, hiszen a koronavírus miatt egy komplett csapatra való játékos esett ki, így megváltoztak a tervek. Szerencsére a fiatalokból is versenyképes csapatot tudtunk összeállítani, nagyon jó volt a fiúk hozzáállása, és az utolsó mérkőzést kivéve jött az eredmény is. A játék képe alapján Fehérváron is megérdemeltük volna a döntetlent, ami szintén pozitívum, de tudatában vagyunk annak, hogy a Mezőkövesd ellen teljesen más mérkőzés vár ránk. Nem teszek különbséget ellenfél és ellenfél között, a kövesdiek elleni meccs éppúgy fontos számunkra, mintha a Fehérvárral vagy bárki mással játszanánk. A lényeg, hogy jó futballt mutassunk be és jó eredményt tudjunk elérni – mondta a találkozó előtt Hornyák Zsolt.

Eddig tizenegy alkalommal találkozott a két együttes egymással, és a mérleg teljesen kiegyenlített: négy Puskás-, illetve Mezőkövesd-győzelem mellett három döntetlen született, így a felcsútiak egyértelmű célja, hogy egy győzelemmel maguk felé billentsék a mérleg nyelvét. Ráadásul, ha sikerülne ünnepelniük a közvetlen rivális otthonában és megszereznék a három pontot, akkor ideiglenesen átvehetnék a vezetést a tabellán.

Legutóbb több mint fél évvel ezelőtt, március 14-én találkoztak egymással a csapatok egy bajnokin a Mezőkövesd otthonában. A harcias mérkőzést hozó zárt kapus tavaszi mérkőzésen 0-0-ás döntetlen született annak dacára, hogy a felcsúti együttes egykapuzott a kilencven perc alatt. Akkor három nagyobb ziccer is kimaradt a „matyók” ellen.