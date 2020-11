Rangadót nyertek, őrzik veretlenségüket a férfiak

A férfi röplabda NB I. alapszakaszának 8. fordulójában a MÁV Előre-BERICAP csapata hatalmas csata után, az ötödik játszmában győzte le az éllovas KISTEXT együttesét.

MÁV Előre-BERICAP–KISTEXT 3:2 (-17, 24, -18, 18, 14)

Székesfehérvár, 50 néző.

Vezette: Nagy L., Mezőffy.

MÁV: Gyenin, Náhol, Neukum, Kholman, Salazar, Kulcsár. Csere: Szentesi (liberó), Stefanovics, Tóth K. Vezetőedző: Gelencsér Balázs

KISTEXT: Török R., Chamone, Gacs, Bokor, Erki, Gönczi. Csere: Farkas R. (liberó), Török Sz., Szalai, Flachner. V.edző: Weczera Csaba

Az első szettben a fővárosiak az első percektől agilisan játszottak, gyorsan előnybe kerültek, és meg is nyerték. A folytatásban rendkívül kiélezett küzdelemben jobban bírta a Loki a végjátékot, és egalizált. A harmadik játszmában ismét meggyőző fölényben játszott a KISTEXT, és a végén ők is örülhettek. A negyedik szettben különösen a játszma második felében volt öldöklő a harc, a hajrában parádésan játszott a MÁV Előre, Kulcsár Adrián és Neukum Gábor egy-egy ásza, illetve Yannier Cordies Salazar bombája is kellett az egyenlítéshez. Az ötödik játszma vége olyan volt, mintha akkor indult volna nulláról a találkozó: még semmi sem dőlt el. 14:13-nál szett, és meccslabdája volt a KISTEXT-nek, de sikerült egyenlíteni, majd Salazar pontjainak köszönhetően a fordítás és a győzelem is meglett.

– Hihetetlenül kiélezett csatában, többször vesztett állásból, igazi csapatként nyertük meg a bajnokit. Megemelem a kalapom a játékosaim, és az ellenfél előtt is, mert számunkra ez ma a röplabda ünnepe volt – fogalmazott Gelencsér Balázs a meccs után.