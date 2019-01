Rangadó vár az FKC csapatára Siófokon

A 12. fordulót rendezik a kézilabda K&H női NB I-ben szerdán, az Alba Fehérvár a Balaton-parton vendégeskedik 19 órától.

A negyedik fogadja a hatodikat a hétközi játéknapon az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban. Az elmúlt időszakban nem termett sok babér a fehérváriak számára a somogyi városban, legtöbbször a házigazdák örülhettek a lefújás után. A vendégek, bár tisztában vannak az erőviszonyokkal, ezúttal azonban szeretnének meglepetést okozni.

Mindkét fél kifejezetten jó előjelekkel várja a mai derbit, a siófokiak hatalmas csatában, a horvát Adrea Kobetic kulcsfontosságú góljainak, valamint a világ- és Európa-bajnok Silje Solberg bravúros védéseinek köszönhetően győzelemmel kezdték az EHF-kupa csoportkörét. A rutinos, nagy csatákban edződött skandináv tréner, a nyáron a norvég élcsapattól, a Larviktól érkező Tod Odvar Moen lányai a hétvégén 25-21-re verték a dán Herning-Ikast gárdáját. Szombaton pedig Németországban kétmeccsesre duzzadhat a győzelmi szériájuk a nemzetközi porondon, amikor Metzingenben, a korábbi EHF-kupa döntős ellen lépnek majd pályára. Persze, ez még odébb van, addig akad még komoly feladatuk. Például a Fehérvárral szemben.

Az albások is jó passzban vannak: szombaton este komoly ütközetet nyertek remek játékkal, a hazai pontvadászat élmezőnyében tanyázó váciakat gyűrték le a Köfém Sportcsarnokban. A megérdemelt, 26-23-as győzelmet főként stabil védekezésüknek köszönhették Deli Rita tanítványai, erre szükségük lesz szerdán a magyar tengernél is. A mindig dobogóra hajtó hazaiak 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel a hátuk mögött várják a találkozót, akik a nyáron tovább turbózták amúgy sem hétköznapi keretüket, nemzetközi klasszisok sorát igazolták. Tehát nem titkoltan éremre törnek az egyeduralkodónak számító Győr és Ferencváros mögött, valamint messzire kívánnak jutni az EHF-kupában is. A szezont pedig egyáltalán nem kezdték jól a balatoniak, de végül kiegyenesedtek, az utolsó négy forduló során azonban ismét akadtak váratlan eredmények. A szintén erős kerettel, rutinos idegenlégiósokkal rendelkező Kisvárda otthonában 27-22-es sikert arattak, majd az FTC ellen remekül tartották magukat, hogy aztán 31-28-as vereséget szenvedjenek hazai pályán. Az MTK elleni, hazai pályán elért 22-22-es döntetlen a nem várt meglepetés kategóriájába tartozott számukra, de a múlt héten javítottak, az újonc mosonmagyaróváriakat 32-16-ra kiütötték.

A koronázóvárosiak 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel néznek elébe a csatának, így egy esetleges sikerrel beérnék a tabellán a riválist. A hét elején szerződtetett, 19 esztendős, utánpótlás- válogatott győri beállós, Varga Emőke papírjai megérkeztek, így nincs akadálya a szereplésének. Elképzelhető, hogy bemutatkozik kék-fehérben, ám az biztos, hogy kulcsszerepet még nem szán neki az edzője.

– Rendkívül erős ellenfélhez látogatunk, de felkészülten utazunk a Balaton-partra. A Siófok számít esélyesnek ugyan, de mindent megteszünk a sikeres szereplés érdekében – mondta az Alba Fehérvár mestere, Deli Rita.

