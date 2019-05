Rangadó vár az Aqvital FC Csákvár csapatára

Két egymást üldöző csapat találkozik vasárnap 17 órakor a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 36. fordulójában, az Aqvital FC Csákvár mindössze két ponttal áll ellenfele, a Kazincbarcika mögött a tabellán.

Ősszel annak ellenére, hogy a félidőben még egy nullára vezetett a vendéglátó észak-magyarországi alakulat, a találkozó végén a csákváriak örülhettek. Zsinórban háromszor kapitulált az egykor a Videotont és a Puskás Akadémiát is erősítő Somodi Bence. Előbb Kanolos Tony-Markos vétett öngólt, majd Nagy Zsolt és Oroszi Dániel is betalált, ezekre a hajrában még Lukács Raymond válaszolt, de megakadályozni már nem tudta a Fejér megyeiek győzelmét. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy igencsak kiszámíthatatlan a Gálhidi György által irányított gárda, amely néha parádés játékkal, bravúros győzelmet arat, de előfordul, hogy gyengébbnek ítélt ellenféllel szemben is képtelen a pontszerzésre.

Az elmúlt hetekben idegenben nyertek Budaörsön, majd nem sokkal később vereséggel zártak a sereghajtó Monor ellen hazai környezetben. Április közepén volt egy kimondottan rossz sorozatuk: három összecsapáson maradtak alul zsinórban, igaz, a legutóbbi fordulóban begyűjtötték mindhárom pontot a Siófokkal szemben.

Az Aqvital FC a 11. pozícióban tanyázik, a Kazincbarcika pedig a kilencedik helyről várja a folytatást.