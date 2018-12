Rangadó előtt mutatta be az FKC az új kabalafigurát

December 30-án, vasárnap 18 órakor, Dunaújvárosban van jelenésük az Alba FKC női kézilabdázóinak, folytatódik az NB I-es bajnokság.

A világbajnokság okozta szünetet igyekeztek hasznosan kihasználni a fehérvári női kézisek, több edzőmeccset vívtak, az utolsót a BL-szereplő Krim Ljubljana ellen. A szlovénok elleni derbit magabiztos játékkal nyerték 27-24-re. A klub évzáróján a felnőtt csapat játékosai mécsesekkel vonultak be a csarnokba, ahol előzőleg kihunytak a fények, az utánpótláscsapatok játékosait ajándékozták, majd

a nagyok – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – beszálltak a közös játékba, a jó hangulatú, ügyességi versenyekbe. Nagy taps közepette érkezett a parkettre az együttes új kabalaállata, a tigris.

Hosszas találgatás kezdődött, ki rejtőzik a párducmozgású, emberes méretű plüssfigurában. A fej levétele után a sörényből az őszi szezonban kiválóan teljesítő kapus, Györkös Rebeka tűnt fel, aki kiválóan oldotta meg ezt a feladatot is, nagy sikert aratott. A klub vezetői mosolyogva jegyezték meg: bár e területen is bizonyított, de a folytatásban továbbra is inkább a kapuban számolnak vele, nem jelmezben.

Az albások médiafelületein rövidesen szavazás indul, ahol a drukkerek szavazatai döntik majd el, a ragadozó milyen néven szerepel az elkövetkező esztendők során. Nem mellékes, hogy folytatódik a pontvadászat. Az FKC vasárnapi meccse nagy küzdelmet ígér az újvárosiak ellen, a vendégek a tabella hatodik helyén tanyáznak 9 ponttal, 5–1–3-as mérleggel, 11 ponttal, az egy meccsel kevesebbet játszó hazaiak a tabella kilencedik pozíciójában helyezkednek, 3 győzelemmel és 5 vereséggel, ezáltal 6 ponttal.

