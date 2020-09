Rajtol a Fehérvár Küzdősport Egyesület

Átjárás lesz az ökölvívók, az MMA szakág képviselői és a dzsúdósok között az újonnan alakult Fehérvár Küzdősport Egyesületben.

A Varkocs György Box Klub szakmai irányítását Turós Arnold, Magda Dániel és Lénárt Péter közösen vitték, majd létrehozták a Fehérvár Ökölvívó Egyesületet, amely szinte megalakulása pillanatában már több szakosztállyal bővült. Az MMA, vagyis a kevert harcművészet, és az alapot jelentő ökölvívás mellé társult a dzsúdó, miután Bogárdi Péter is épp a Deák Ferenc utcai bokszklubban tartotta edzéseit. Kézenfekvő volt az összefogás, ami azért is kuriózum, mert a szakágak között biztosított az átjárás. Csupán a sportolók kedve, affinitása és képessége mutat utat, hogy ki mit eddzen.

Turós Arnold hangsúlyozta, hogy a Varkocs Box Clubban továbbra is öklözhetnek azok, akik nem kívánnak a többi szakággal ismerkedni, illetve azon ifjú bunyósok kezdik karrierjüket a Varkocsban, akik már 12-13 éves korukban tévednek az edzőterembe.

– Nem kívánjuk tovább tagolni Székesfehérvár ökölvívását, de olyan álmokat dédelgetek, melyekkel nem szeretnék túlzott terheket rakni a Varkocs György Box Clubra. Az ökölvívásban még nem használt nevelési modellt szeretnénk felépíteni, ami hosszadalmas folyamat és rengeteg türelmet igényel. Már 6 éves kortól foglalkoznánk azokkal a gyerekekkel, akik már 4-5 éves koruktól sportoltak valami egészen más területen.

Ugyanakkor a kiemelkedőbb teljesítményekkel előrukkoló sportolók átkerülhetnek a Fehérvár KSE-be, ahol a másik két sportágba is belekóstolhatnak.

Magda Dániel felel a kevert harcművészet, az MMA oktatásáért.

– A hobbistákból márt most erős bázist építettünk fel, s az országban felfutó szakágnak számító MMA-ban képesek vagyunk fejlődni. Úgy gondolom, nemzetközi szintű versenyzőt is adhatunk majd, erre abszolút megvan az esély – fogalmazott a korábban erőnléti és fitnesz-edzőként is dolgozó Magda Dániel.

A dzsúdóedzésekre a város gyerkőcei mellett az MMA-tréner is eljár, sőt, a korábbi dzsúdóbajnok Bogárdi Péter is megjelenik olykor az MMA-tréningeken.

– Korábban foglalkoztam tradicionális japán harcművészettel, ami sokat segített abban, hogy válogatott sportoló legyek – vélekedett Bogárdi Péter. – Örülök az együttműködésnek, segítjük egymást, s jelenleg három gyerkőccel teszteljük a modellünket. Dzsúdóban előbb lehet versenyezni, mint ökölvívásban, így mire elérik a 13 éves, már versenykort, addigra komoly tapasztalatot szerezhetnek a küzdelemben. Versenyrutint szerezhetnek, s ezáltal előnybe kerülhetnek ellenfeleikkel szemben.

Turós Arnold elmondta: célként tűzték ki, hogy olimpikont neveljenek Fehérvárnak, de lényeges, hogy sport-, család-, hazaszerető fiatalokat neveljenek.