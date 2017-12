Három év alatt négy profi ökölvívógálát rendezett Fejérben, április 22-én a főmeccset Szellő Imre WBO Interkontinentális címvédő összecsapása jelentette. A múlt hétvégén a show visszatért a koronázóvárosba.

– Szinte hazajár Fehérvárra. Ennyire kedvelt itt a bunyó?

– A hétvégi gálán három fehérvári sportoló lépett ringbe, Törteli Balázs, Márton Balázs és Horváth Zoltán. Törteli magyar bajnok, Márton és Horváth pályafutása elején tart, az idei évben kerültek a profik táborába. Örömmel hozom ide a rendezvényeimet, ami nemcsak a sportolóknak, nekem, hanem a városnak is jó. A településmarketing szempontjából hasznos, hogy ezúttal Marokkóból, Németországból, Albániából, Olaszországból, Romániából, Grúziából érkeztek öklözők, a helyi média követi az eseményt, a tudósításokban mindig megjegyzik a helyszínt. A hazai, országos sportcsatornán, illetve a legnépszerűbb rádióállomáson tíz napon át mentek a reklámok, ahol szintén mindig elhangzott a település neve. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek vendégek, én például 31 szállodai szobát foglaltam. A városban imádják a sportot, mindenki tudja, hogy a futballban, jégkorongban, női kézilabdában, kosárlabdában élcsapattal rendelkeznek, de a többi sportág is erős. Fehérváron mindegyik eseményem telt házzal üzemelt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Más településeken is hasonló a nézettség?

– Nem panaszkodom. Várpalotán évente egy gálát rendezek, Szentesen, Salgótarjánban, Budapesten is egyet. A fővárosban Budakalászon volt és lesz gála, fontos a jó megközelítés, a közelben van szálloda, lényeges, hogy ne csak csarnok álljon rendelkezésre, megfelelő infrastruktúra is. Évi 6-8 eseménybe vágok bele. Úgy gondolom, a lehetőségeinkhez, az ökölvívók számához, a sportág népszerűségéhez, a gazdasági helyzethez ez illeszkedik.

– Mikor dönt a soron következő rendezvényről?

– Év végén elkészül a terv, a 2018-as már végleges, Fehérvárra legközelebb jövő ősszel érkezünk. A hétvégi volt a 85. profi rendezvényem, az első gála 1993 márciusában zajlott Szekszárdon, azóta eljutottunk az ország szinte minden városába, Debrecentől Győrig, Tatabányától Pécsig, a munkatársammal most néztük meg, voltunk közel hatvan városban, például Nyíradonyban, Szeghalmon is. Külföldön is ügyködtem, 2003 májusában Dubajban szerveztem gálát, a világon elsőként. Közös munkáink voltak Szerbiában, Loznica és Niksic városában, helyi szakemberekkel, Ausztriában, Bécsben is közösen dolgoztam egy partnerrel. Bernben december 26-án kerül sor az évzáró eseményre, egy szálloda tetején található kaszinóban, 1200 férőhelyes helyszínen, ahonnan elképesztő a panoráma a városra és a környékre. December 25-én, karácsony első ünnepén meg-eszem az ebédet a családommal, a nejem kivisz a reptérre, elbúcsúzom tőle és a lányomtól, másnap pedig következik az erőpróba, immár tizenharmadik alkalommal. Ezzel a svájci szervezővel tavaly áprilisban már volt közös eseményünk Bernben, akkor egy színházban, most játékteremben. A december végi gála háromkor kezdődik, aztán este 7-8 körül zárul.

– A hazai bunyók viszont akkor indulnak, éjfél körül fejeződnek be. Miért a késői időpont a főmeccs kapcsán?

– Nemzetközileg ez bevett szokás, a profi események este kezdődnek, Svájc ebből a szempontból speciális, a hagyományok miatt rendezik így, amúgy a gálák minde-nütt, Amerikától Thaiföldön át mindig pénteken vagy szombaton este, helyi idő szerint, a meccsszámtól függően este 5-6 órakor indulnak. Angliában nem meglepő, hogy 22 mérkőzést bonyolítanak, sok a pályakezdő, aki szeretne bizonyítani. Fehérváron legutóbb extrém szám, 12 meccs volt, amúgy 7-8-nál többet nem szervezek. A német partner kérte, hogy három versenyzője bizonyíthasson.

– Említette, 25 éve kezdte? Hirtelen ötlet volt?

– Nem ötlet volt, Szatmárnémetiben születtem, 1988-ban települtünk át a családdal Magyarországra. Édes-apám, Rácz György volt a román válogatott edzője 1984-től 88-ig, én is bunyóztam, apám szerint tehetségesnek számítottam, de nem voltam elég kitartó, nem volt meg bennem az alázat. Nem szerettem a monoton dolgokat, versenyekre szerettem járni, edzésere nem, 51 kg-ban indultam, aztán beleerősödtem az 54-be. Amikor átjöttünk, apukám Pakson kezdett edzősködni, majd Szekszárdon, ott létrehozta azt az egyesületet, ami ma is működik, az Unio Box Team. Apu egészen a haláláig csinálta, 2005-ben hunyt el, anyukám pedig felköltözött Budapestre. Az anyanyelvem a magyar és a román, iskoláimat külföldön végeztem, Franciaországban jártam középiskolába, franciául, angolul megtanultam, később spanyolul és olaszul. Anno apám kérte a segítségemet, fel szerette volna venni a kapcsolatokat külföldi menedzserekkel. Kitalálta, hogy profi boksszal szeretne foglalkozni, mivel nyelvet nem beszélt, ő megfogalmazta a gondolatait, én lefordítottam. Más volt a világ, faxon ment az egyeztetés. Egyre jobban belemerültem. Apám mondta, én csináljam a menedzserkedést, ő meg a szakmai munkát. 1991-ben jött létre az Unio, profi klubként kezdte működését, utánpótlást is neveltünk. Amit kerestünk a profikkal, fiatalokba fektettük.

– Aztán jöttek a gálák.

– 1993 májusában volt az első profi rendezvény Szekszárdon, a városi sportcsarnokban, óriási siker volt, úttörők voltunk, előtte nem nagyon voltak itthon ilyen események. A csilláron is lógtak. Egyre nagyobbá vált az istálló, 2001 őszén úgy döntöttem, önállósodom, kiváltam az anyacégből, megalapítottam a saját vállalkozásomat, a Felix Promotiont. Apám maradt Szekszárdon, én pedig Budapestre költöztem. 2002-ben volt az első gála Budapesten, 2006 őszéig közel ötven eseményt rendeztem, világbajnoki címmérkőzésekkel. A WIBF volt a legkomolyabb női szervezet, Csábi Bettina és Miló Viktória mérkőzése 1,5 milliós nézettséget hozott, most bármelyik kereskedelmi csatorna megirigyelné. Azóta mind a négy nagy szervezetnek van női szak-ága. Nagy János kisebb szervezeteknél volt világbajnok, a négy nagy egyikénél, Los Angelesben bokszolt, kikapott Barriostól. Nagy János Chacon elleni, Revans névre keresztelt találkozója volt minden idők legnézettebb bunyómeccse itthon, 3,2 millióan követték a tévében. Soha egyetlenegy ökölvívóderbit nem láttak ennyien Magyarországon a képernyők előtt. Előtte sem és azóta sem.