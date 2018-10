A Puskás Akadémián lépést tartanak a sportággal

Takács Mihály, a felcsúti „műhely” igazgatója szerint a labdarúgás diktál, nem pedig fordítva. A Vál-völgyi egylet új sport- és konferencia-központját pedig már most nagy érdeklődés övezi.

Milyen reakciókat váltott ki az új komplexum az akadémián pallérozódó gyerekekből?

– Nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is ugyanazt a kifejezést használták, amikor átlépték a küszöböt: „Ilyet még nem láttam!” – kezdte Takács Mihály. – Nem az eszközök, a bordásfal, vagy az erősítő gépek – amiket elhelyeztünk az épületben – keltettek ilyen visszhangot, sokkal inkább az itt uralkodó építészeti stílus és a vele összhangban lévő funkcionalitás váltott ki ilyen megnyilvánulást az emberekből.

Mekkora kihívás elé állítja egy ilyen sportközpont létrehozása az itt tevékenykedő edzőket, esetleg egy ilyen létesítménnyel megnőhetett-e a klub nemzetközi renoméja?

– Igazából az akadémia tudása az itt dolgozó szakemberek számával évről évre gyarapodott. Az információk többi részét külföldi topkluboknál tett látogatások során, konferenciákon és egyéb, tudományos összejöveteleken való részvételeken próbáljuk megszerezni. A legnagyobb kihívás az, hogy lépést tudjunk tartani magával a sportággal, a labdarúgással, hiszen amit ma még megtehetünk – akár a korosztályos képzésben, akár a felnőtteknél –, az holnap már lehet, hogy elavulttá válik.

A konferencia-központ elnevezés magában hordozza a kérdést: pusztán szakmai, vagy esetleg üzleti megfontolásból jött létre ez az épület?

– Nem igazán az üzletszerű, céges kihasználtságra fektetném a hangsúlyt, hiszen egy labdarúgó-akadémián vagyunk. Az előadóinkban leginkább sportcélú, sporttudománnyal kapcsolatos eszmecseréket kívánunk lefolytatni. Ahogy az idegenvezetés során említettem, szívesen adnánk otthont egy, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), vagy akár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) égisze alatt megrendezett eszmecserének is. Ennek ellenére nem lehet elvitatni az épület adottságait, ami nemcsak impozáns, de a fejlődés irányába is mutat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy felkeltjük néhány cég vagy vállalat érdeklődését is.

A már meglévő infrastruktúrával milyen célkitűzései vannak a klubnak, esetleg változott-e bármi az egyesület kirakatcsapatánál, az NB I-es felnőtt gárdánál?

– A Puskás Akadémia a magyar labdarúgás igényeit szolgálja. Úgy gondolom, hogy a korosztályos utánpótlás-, valamint az itt folyó elitképzésnek is méltó intézménye vagyunk. Az első csapattal kapcsolatban azt mondhatom, hogy azok az eszközök, az a tudás, a pályarendszer, az épületek, amikkel rendelkezünk, arra sarkallnak minket, hogy tudatosabban alakítsuk ki a felnőtt együttest és az azt megelőző generációt.