A bajnokság hajrájában előzni tudó Puskás Akadémia FC szintet léphet

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I-es tabelláján 3. helyen záró Puskás Akadémia FC háza táján érthetően nagy volt az öröm a Budapest Honvéd legyőzését követően – az Európa-liga selejtezőiben mutathatják meg, mire képesek a nemzetközi színtéren.

Annak ellenére, hogy Mayron George találatával még a vendég kispestiek szereztek vezetést a 22. percben, Nagy Zsolt és Luciano Slagveer jóvoltából fordítani tudott a PAFC, amely így a nagy rivális Mezőkövesdet végül négy ponttal megelőzve odaért az Európa-liga-­indulást jelentő harmadik helyre.

– Pisont István érkezésével szemmel láthatóan megváltozott a Honvéd stílusa, főként a kreativitás terén – nyilatkozta a mérkőzést követően Hornyák Zsolt, a felcsútiak tavaly nyáron kinevezett vezetőedzője. – Tapasztalt együttesről beszélünk, tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre kell számítanunk, nálunk viszont mindenki rendkívül céltudatos volt, a harmadik hely lebegett a szemünk előtt. A Kisvárda elleni hétközi bajnoki óta rengetegszer elmondtuk, nem kell azzal foglalkoznunk, mit játszik a Mezőkövesd a Ferencváros otthonában, a saját kezünkben van a sorsunk, ha legyőzzük a Honvédot, dobogósok vagyunk. A játékosok átérezték, mekkora lehetőség előtt állunk, hihetetlenül céltudatosak voltak, és nagyon jó hozzáállással dolgoztak. Amikor átvettem a csapatot, az volt a terv, két év alatt felzárkózunk a Ferencváros és a Mol Fehérvár mögé, és ez már az első évben sikerült. Amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, hat pont hátránnyal álltunk a Mezőkövesd mögött, ezt dolgoztuk le kemény munkával.

A csapatkapitányi karszalagot viselő Szolnoki Roland az akadémia alapításakor, az első évfolyam tagjaként kezdte a munkát, hogy aztán a Fehérvártól 2018 nyarán visszatérve az európai kupaporondra vezesse csapatát.

– Nagyon büszke vagyok a fiúkra az egész éves teljesítményért. Jól látszik, hogy az idény során igazi csapatként működtünk, hiszen a legvégén sikerült a harmadik helyre feljönnünk. Jól kezdtük a mérkőzést, de Nagy Zsolt gólja lendítette át a csapatot a nehézségeken. Taktikusan futballoztunk, és a hajrában a győztes gólt is megszereztük. Hogy mit éreztem, amikor a játékvezető lefújta a meccset? Az ilyen pillanatokért szép a futball! A családtagok, hozzátartozók előtt ünnepelhettünk, a harmadik hely olyan nekem, mintha bajnoki címet nyertünk volna. Gratulálok a csapat minden egyes tagjának. Nem tagadom, várom, hogy az Európa-ligában is pályára lépjünk, örülnék, ha sokáig heti két meccset kellene játszanunk. Annak idején az akadémia első évfolyamához tartoztam. Ha belegondolok, hogy akkoriban volt két pályánk meg egy kollégiumi szobánk, most pedig milyen fantasztikus körülmények között dolgozhatunk, és nemzetközi meccsek várnak ránk, elmondható, hatalmas utat tettünk meg!

A Honvéd ellen egyenlítő, a szezon során számos mérkőzésen kiváló teljesítményt nyújtó hátvéd, Nagy Zsolt már a folytatásra koncentrál.

– Ezt követően sem szabad alább adnunk. Mindenki hatalmas pozitívumként fogja fel ezt a helyezést, és ennek megfelelően kezdjük majd a következő szezont.

Abban a bizonyos következő idényben lesz tehát egy újabb versenysorozat, ahol helyt kell állni, mégpedig az eddig megszokottnál nagyobb tét mellett. Az Európa-liga első selejtezőkörének első és a koronavírusra való tekintettel egyben egyetlen mérkőzését augusztus 27-én vívja majd a felcsúti alakulat, egy kiemelt ellenfél ellen. Azt, hogy az európai kupaújonc PAFC hazai pályán nézhet szembe első ellenfelével, vagy idegenbe kell utaznia a továbbjutás reményében, sorsolás útján döntik majd el. A hőn áhított csoportkör eléréséhez három selejtezőkört, valamint a playoffkört kell sikeresen teljesítenie a felcsúti gárdának – optimistán szemlélve a dolgot, mindössze négy mérkőzésre vannak a vál-völgyiek a főtáblától.