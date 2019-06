Több játékosától megvált a felcsúti futballcsapat

Papíron az egyik legerősebb – és egyben legértékesebb – kerettel rendelkezik az élvonalbeli Puskás Akadémia együttese. Az idei „nagytakarításnak” azonban jó néhányan áldozatul estek.

– Kötelező lesz angolul tanulni az újaknak, s régieknek egyaránt – mondta Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC élére frissen kinevezett felvidéki szakember a múlt heti hivatalos bemutatásakor. – Azért nem magyarul, mert a mi nyelvünk nem éppen a legkönnyebb a külföldiek számára.

A cseh Liberectől érkező 46 éves szakvezető tehát rögtön meghatározta az irányvonalat Felcsúton, ami nem más, mint előre. Nemcsak a védekező csapat szerepéből, de a klubnál kialakult szokásokból is kitörne. Magyar gárdának magyar játékosokból álló gerincet adna, amihez persze elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció az együttesen belül.

Még Radoki János vezetése alatt történt meg az eset, amikor a móri származású, de gyerekkorától kezdve Németországban élő tréner egyszer németül, egyszer angolul, egyszer pedig magyarul próbálta jobb teljesítményre sarkalni az övéit meccs közben.

A „bábeli zűrzavart” néha csak tetézte az újabb idegenlégiós érkezése (akikből, valljuk be, volt bőven), ezért hamar új szabályokat fektettek le a Váli-völgy szívében: ha nem érteted meg magad a társakkal, akkor kezdhetsz csomagolni.

Bizony, ha Hornyák komolyan gondolja, amiket elmondott, akkor a tavalyi házi gólkirálynak, Josip Knezevicnek is be kell ülnie az iskolapadba, mert a délszláv nyelvterületről érkezők száma egyre csökken.

A PAFC horvát középpályásának honfitársa, Antonio Perosevic a 2018/19-es idényt az egyesült arab emírségekbeli el-Ittihad Kalba brigádjánál töltötte kölcsönben, a visszatérésére nem sokan fogadnának. Az albán válogatott szélső, Liridon Latifi már a BL-résztvevő moldáv Sheriff Tiraspol mezével pózolt, így ő sem a sárga-kékeknél folytatja. A Vidinél kegyvesztetté váló, s ezáltal Felcsútig meg sem álló Ezekiel Henty Pintér Attilát apjaként szerette, de hiába tette, az edzőt kirúgták, a nigériai pedig rövidesen utána Eszéken találta magát. Rus Adrián amilyen gyorsan jött Balmazújvárosból, olyan sebesen távozott Sepsiszentgyörgyre. A 23 éves védőre most a Vidi feni a fogát. Szécsi Márk Debrecenben, Madarász Márk Győrben igyekszik most már. Molnár Gábor Mezőkövesden rugdosta a gólokat, ahogy Prosser Dániel is Diósgyőrben alkotott maradandót – nem hinnénk, hogy bármelyikük újra felhúzná az Akadémia dresszét. A panamai Antonio Taylor már búcsút intett, így tett Csilus Ádám és Tóth Balázs is. A csak spanyolul és portugálul kommunikáló Gonzalo Vegáért sem hullajtanának könny-

cseppeket, ahogy a szlovén Dejan Trajkovskiért vagy a súlyos sérülése miatt oldalvonalon kívül kerülő szlovák Jan Vlaskóért sem. Kérdéses a peremember, Poór Patrik sorsa és a karrierje végén járó Szakály Péteré is.

Sós Bence viszont jött, mégpedig Fehérvárról, míg a 18 éves Huszti András Tiszakécskéről tette át a székhelyét. Sokat várnak az erdélyi Fülöp Lórándtól vagy a szintén új fiú, cseh David Vanecektől is. Egy biztos: Felcsúton beindult az újratervezés.