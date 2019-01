Próbajátékosok szállította iváncsai diadal

Felforgatott összeállításban is magabiztos győzelmet aratott a labdarúgó NB III Közép csoportjában szereplő Fejér megyei csapat. Domján Attila együttesében több „ismeretlen” arc is feltűnt a Bács-Kiskun megyei első osztály éllovasa, a Kiskőrösi LC elleni felkészülési találkozón.

Iváncsa KSE–Kiskőrösi LC 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Ayrton de Oliviera, Miklósvári Kornél, Cseszneki Richárd.

Nemcsak a Bács-Kiskun megyei első osztályban tíz győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel az első helyen telelő Kiskőrös játékosaival, de a fogcsikorgató hideggel is meg kellett küzdenie az iváncsai labdarúgóknak kedden este. Domján Attila alakulatában több próbázó is akadt: ilyen volt a szintén harmadosztályú Puskás Akadémia II-ben az ősszel kevés lehetőséghez jutó, brazil édesapától, és magyar édesanyától származó Ayrton de Oliviera, aki góllal vétette magát észre. Szintén jól debütált a Ferencváros és a Budapest Honvéd utánpótláscsapatainál megforduló Miklósvári Kornél is, aki legutóbb a fővárosi ASR Gázgyár brigádját erősítette.

A kegyelemdöfést Cseszneki Richárd vitte be, magabiztossá téve ezzel a Közép csoportban jelenleg kilencedik KSE győzelmét. Dániel Csabáék a legközelebb csütörtökön a megye egyes Ercsit fogadják.