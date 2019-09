Presztízsmeccsel rajtol a Gárdony

Vasárnap 18 órakor az előző kiírásban még az NB I-ben szereplő Budaörs Handball vendégeként kezdi az NB I/B Nyugati csoportjának pontvadászatát a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata. A tóparti lányok a középmezőnybe pályáznak.

14 csapat, akik közül az első lép fel a legmagasabb honi bajnokságba, ami egyébiránt talán a világ legjobb női pontvadászata. Évek óta a második vonal stabil tagja a Gárdony-Pázmánd NKK, de feljutásban nem gondolkodnak a Velencei-tó partján. Még.

Pinizsi Zoltán együttese nagy változáson ment át a nyáron. Kilenc új játékos érkezett, így nem csoda, hogy a lehető legtöbb felkészülési mérkőzést igyekeztek felhasználni az ­összekovácsolásra. Orosházán egy nyolccsapatos tornán az ötödik helyen zártak, legutóbb pedig Dorogon végeztek az élen egy négy csapatot összemérő viadalon. A bajnoki főpróbán, a torna döntőjében a bajnokságban is rivális Dorogot fektették két vállra a tóparti lányok, akik a bányászvárosi amazonokkal idén még ötször (bajnokság, ligakupa) találkoznak.

– Nem fogunk egymásnak hiányozni – mosolygott a bajnoki rajt előtti utolsó edzések egyikén Pinizsi Zoltán, a gárdonyiak vezetőedzője. – A játék kezd alakulni. Kilenc új ember beépítése időt igényel, de majdnem teljesen sikerült megvalósítani azt, amit elterveztem. Optimistán várjuk a bajnokságot.

A tréner bizakodó, hiszen az eredményesség alapja, a csapategység betonbiztos.

– A hangulat sokkal jobb, mint tavaly volt, s a lányok jobban küzdenek egymásért. Erősebb a kohézió is. Ebből a szempontból és a játékosállományban is előreléptünk – fogalmazott az edző. – Nem úsztuk meg azonban a sérüléshullámot. Főként a széleken vagyunk tele maródi játékosokkal. A legérzékenyebb veszteség Lozsi Erna kidőlése, kiújult a jobbszélső gerincsérve.

A vasárnapi bajnoki nyitányon nem a Gárdony az esélyes. A Budaörs az NB I kiesőjeként harcol majd a visszatérésért. Azonban Pinizsi Zoltán a Budaörs utánpótlás-nevelésében is dolgozik, vagyis ismeri az ellenfelet. Nem kérdés: presztízsmeccs lesz.

– Pikáns a történet, de látni kell, hogy a Budaörsnek teljesen más céljai vannak, mint nekünk. De ha négy-öt játékos extra teljesítményt nyújt, akkor okozhatunk meglepetést. A Budaörs első sora NB I-es szintű, de nálunk hosszabb a kispad. A célunk az, hogy az ellenfél rá legyen kényszerülve arra, hogy a kezdőcsapata játssza végig a meccset, azaz: teperniük kelljen a győzelemért.

A bajnokságot illetően nem fogalmaztak meg célkitűzést, de a tréner a középmezőnyben szeretne megragadni.

– Az idei bajnokság erősebb és kiegyensúlyozottabb lesz, mint tavaly volt. A Budaörs, a Vasas, a NEKA, a Kozármisleny erősek lesznek, míg a Mohács, a Csurgó, a Dunaújváros, a Győr és a Dorog lesz nagy riválisunk – latolgatta az erőviszonyokat Pinizsi.