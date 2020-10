Presztízsmeccsek Sárosdon és Martonban

A 8. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Október 3., szombat, 15.00:

Sárosd Kronos Sport (2.)–Sárbogárd SE (7.)

Arany Tibor a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Az utóbbi két mérkőzésünk közül az Ikarus elleni találkozó nagyon nehéz volt, mert jól játszott ellenfelünk, mélyen védekezett, és meg is szerezték a vezetést. Onnantól kezdve még szervezettebbek voltak, jól zártak, és megérdemelték a győzelmet. Viszont a Főnix FC ellen kettő nullás vezetésről nem lett volna szabad kiengedni a kezünkből a mérkőzést. Főleg úgy, hogy sok helyzetünk volt, melyekkel még inkább eldönthettük volna ezt a kilencven percet, azzal együtt, hogy ők is sokkal több lehetőséget alakítottak ki, mint mi. Sajnálom, hogy így alakult, mert most már ez volt a második olyan meccsünk, ahol úgy buktunk el két pontot, hogy nekünk állt a zászló. A szombati ellenfelünk, a Sárbogárd is sok változáson ment keresztül, ellenük azt szeretném, ha a csapatom megtalálná azt a játékát, amely eddig jellemzett bennünket. Mindenképpen győzni szeretnénk hazai pályán, ezért tenni is fogunk. Támadunk, kizárólag a győzelemre hajtunk, és olyan mentalitással kell felmennünk a pályára, amit a Sárbogárd is megérezhet. Sérülés, betegség nincs a csapatnál, a Főnix ellen Dobsa Levente sérült meg, de bízom benne, hogy rendbe jön.

Móri SE (5.)–Lajoskomáromi SE (8.)

Kiss Máté a Móri SE vezetőedzője: – Amennyiben valaki csak az eredményre néz, azt gondolhatja, hogy végig dominált legutóbb az Ercsi, mint a hazai csapatoktól ez általában megszokott. Ehhez képest mi uraltuk a játékot, benyomtuk ellenfelünket, viszont a szervezett, tizenegy emberes védekezésüket nem tudtuk feltörni. Elől hiányzott az extra a játékunkból, utolsó passzok, pontos befejezések. Két gólunkat is les címen érvénytelenítette a játékvezető, hátul pedig könnyelmű védelmi megingásainkat könyörtelenül kihasználta ellenfelünk. A fél­időben próbáltunk váltani, de fiatal, csereként beállt tehetséges játékosunk, Szöllősi Máté nyolc perc játék után megsérült, így további nehézségeket kellett átszervezéssel megoldani. Az Ercsi ebből a meccsből kihozta a maximumot, ehhez gratulálok nekik! Számomra az ad erőt, hogy a srácok mindent egy lapra feltéve ostromolták a második félidőben a hazai kaput, az akarásra nem lehetett panasz. Annak érdekében, hogy legközelebb ne nyögés – pontvesztés – legyen a vége, megvannak az elképzelések. Ezt átvesszük a héten, és újult erővel vágunk neki a hétvégi mérkőzésnek! Tiszteljük az ellenfelünket, de a saját játékunkat játsszuk majd, és arra készülünk fel. Két-három sérült várható, és esetleges hiányzó akár meccsnapon is előfordulhat.

Október 4., vasárnap, 15.00:

Főnix FC (9.)–Enying (11.)

Pavlik József a Főnix FC vezetőedzője: – A Sárosd ellen az első nyolc percben már három nullra vezethettünk volna, megint sok helyzetet hagytunk ki. Ettől függetlenül igazságos eredmény született, mert több lehetőséget hagyott veszni a Sárosd is, és a végén megbüntettük őket. Minden mérkőzést meg akarunk nyerni, így az Enying elleni találkozót is. Folyamatosan merítünk az utánpótlásunkból: aki betöltötte a 16. évét, odakerül a felnőtt csapathoz. Szeretnénk, ha minél előbb és minél gyorsabban megtapasztalnák a felnőtt futballt, ez a filozófiája a klubnak. Ez a munka öt éve kezdődött, ennek most lett meg az eredménye. Bátran elmondhatjuk, hogy mi saját nevelésű játékosokkal dolgozunk. Véleményem szerint nincs még egy ilyen csapat a megyei első osztályban, mint a miénk, ahol egytől egyig saját nevelésű játékosok alkotnák a gárdát.

Mányi TK (15.)–Tordas FÉSZ ZRT. (12.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: – Jó forgatókönyve volt a legutóbbi találkozónak, és egy kicsit úgy érzem, kiegyenesedtünk. Minőségben megvoltunk, olyan szempontból jó mércét jelentett, hogy nagyjából az egész csapattal ki tudtunk állni. Természetesen csalódottak voltunk a lefújás után, hogy nem tudtunk pontot szerezni, mert benne volt legalább a döntetlen ebben a meccsben. Átadtuk a területet, nyomás alatt voltunk, de a csapat jól dolgozott, de egy buta szabadrúgásból gólt kaptunk. A hosszabbításban minden kétséget kizáróan lélekromboló volt ez a találat, egy rossz passzban lévő csapatnál főleg nehéz volt ezt megélni. Szerencsére vannak pozitív jelek, a Tordas ellen kiegyensúlyozott mérkőzést várunk. Találkoztunk velük a kupában augusztusban, azóta sok minden történt náluk is, és nálunk is. Ők minden bizonnyal jobb szereplésre számítottak a tavalyi évhez képest, mi pedig újoncok vagyunk, és ránk férne a győzelem, a pontszerzés. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó szájízzel jöjjünk le a pályáról, ötven-ötven százalék az esély a győzelemre. Reméljük, hogy most felénk billen a mérleg nyelve.

Ikarus-Maroshegy (1.)–Tó-Vill Kápolnásnyék (10.)

Borsányi István az Ikarus-­Maroshegy vezetőedzője: – Várakozással tekintek a mérkőzés elé, ugyanis nem ismerem igazán ellenfelünket. Mindenesetre az eredményeik elismerésre méltóak, hiszen a Mór mindössze egy góllal nyert ellenük, biztos, hogy van bennük potenciál. Hazai pályán játszunk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tudjuk abszolválni a mérkőzést. Ez olyan, mint a puding próbája, ha megesszük és ízlik, az jó. Ellenben az ellentettje is előfordulhat, tehát félre is nyelhetjük, ha nem ízlik. Úgy készülünk, hogy ne tudjanak bennünket meglepni semmivel. Elsősorban annak köszönhető ez a mostani sikerszéria, hogy Gelencsér Tibortól nagyon jól felkészített csapatot vettem át, és taktikai téren kellett igazán csak erősödni. Tudnunk kell azt, hogy mit, miért csinálunk. Sokszor láttam azt, hogy az edzéseken parádésan megcsinálják a gyakorlatokat a srácok, de ezeket nem alkalmazzák a mérkőzéseken. Ezt kellett tisztába tenni. Jámbor Csaba betegséggel küzdött, valamint Kaszás Kornélra nem számíthattunk legutóbb, de úgy tűnik, ő visszatérhet. Már jelezte, hogy edz, és nagyon remélem, hogy vasárnap számíthatok rájuk.

Kisláng (14.)–Bodajk SE (4.)

Erdei István a Kisláng vezetőedzője: – Bízom abban, hogy jót tett a társaságnak az egyhetes szünet. Sajnos nem egyszerű a helyzetünk, a múlt heti Kápolnásnyék elleni mérkőzésen megint a helyzetkihasználással volt a probléma, ezzel rettenetesen hadilábon állunk. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudunk a kapu előtt határozottak lenni? Remélem, hogy a hétvégén már mind a két ékünk visszatér Willerding Zsolt és Balogh Zoltán személyében. Nem annyira ismerem a Bodajkot, az eredményeik elismerésre méltóak, mindenhol kellemetlen ellenfélnek bizonyulnak. Nem véletlenül győzték le Martonvásár csapatát sem, ez óriási skalpot jelentett a számukra. Megpróbáljuk felvenni velük a kesztyűt, a fiúk csak elkapják egyszer azt a bizonyos fonalat, és magabiztosak leszünk a kapu előtt, s a helyzetekből végre gólok is születnek. A játékunkkal különösebb gond nincsen, sajnos érzem a csapaton, hogy egy kis pánik van bennük, köszönhetően annak, hogy nem mennek be a helyzetek, hátul pedig pont ebből adódóan könnyebben hibáznak.

Martonvásár SK (3.)–Ercsi Kinizsi SE (6.)

Kovács Attila, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Legutóbb Bodajkon ikszesnek tűnt a mérkőzés, de igazság szerint eléggé gyenge napot fogtunk ki. Egy lehetőség lett volna ugyan a vége felé, de sajnos több játékosom nem volt igazán formában. Harcos és küzdelmes mérkőzésre számítok az Ercsi ellen, de azt kell mondanom, hogy itt a megyében az összes mérkőzés ilyen. Nincsenek sima meccsek, meg kell izzadni minden pontért, és győzelemért. Biztos vagyok benne, hogy kemény csata lesz. Közel van egymáshoz a két település, úgyhogy ebből a szempontból presztízsmérkőzés lehet. Egy-két sérültünk van, de remélem, hogy visszatérnek, és akkor teljes kerettel tudunk kiállni.

Szabadnapos: DUFK SE (13.).