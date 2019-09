Második vendég sikerére hajt a PAFC

Az OTP Bank Liga 7. fordulójában szombat 17 órakor a Nagyerdei Stadionban, a Debreceni VSC otthonában lesz lehetősége a Puskás Akadémia FC csapatának növelni pontjai számát. A felcsúti gárda a tabella 4. helyéről várja a folytatást, míg a cívis város csapata az ötödik helyen áll egyelőre.

Mindig kiélezett kilencven percek jellemezték a két együttes párharcát, ráadásul idén a házigazdák erősen kezdték a bajnokságot, zsinór­ban háromszor nyertek, de a válogatott szünetet megelőzően némi hullámvölgyet lehetett náluk tapasztalni, mely két vereségben nyilvánult meg. Ezek közül érthetően a fájóbb az újonc Kaposvári Rákóczi elleni 0-1-es, hazai pályán elszenvedett zakó. A tavalyi szezon meccsei a Lokinak sikerültek jobban, a három egymás elleni találkozóból kettőt ők nyertek, egyszer a PAFC diadalmaskodott.

– Herczeg András vezetőedző évek óta jól egyben tartja csapatát, és nagyon felkészültek – tudtuk meg Lőrincz Ábeltől, a Puskás Akadémia FC videoelemzőjétől. – Valamint Cserháti Levente kollégám is egészen biztos, hogy felkészül belőlünk, úgyhogy egy kicsit ez a mérkőzés amolyan presztízscsata is közöttünk. A Debrecennek van egy jó magja Tőzsér Dániellel és Haris Attilával, illetve helyi fiatalokkal. Kialakult játékkal rendelkeznek, veszélyesek labdabirtoklásban, és a kontráikra is figyelni kell! Az egyik legnehezebb mérkőzés lesz számunkra, egyrészt a tabellán elfoglalt helyünk, másrészt a céljaink szempontjából. Éppen ezért ezt a találkozót okosan kell kezelnünk, és taktikailag fegyelmezetten kell játszanunk, ha pontot vagy pontokat akarunk elhozni a Nagyerdei Stadionból. A siker kulcsa az lehet, hogy mennyire tudjuk meglepni ellenfelünket. Az biztos, hogy a DVSC kevés lehetőséget fog nekünk adni, mindig jól védekeznek, attól nagyon sok függ, hogy mi hogyan fogunk sáfárkodni ezekkel a sanszokkal.

– A Puskás Akadémia ellen nagyon oda kell figyelnünk, hogy védekezésben ne kövessünk el hasonló hibákat, mint korábban – fogalmazott Herczeg András vezetőedző a DVSC honlapjának.