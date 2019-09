Porondon a Karmacsi

Csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart a minifutball második legrangosabb klubtornája, az EMF Európa Kupa. A megmérettetésen harcba száll az elsőségért a dunaújvárosi Karmacsi Autó csapata is.

Öt csapat: a Karmacsi Autó, az ECECE Energofish (Óbuda), a Fékcentrum (Debrecen), az Imperial FC (Abony) és az Odin Fiai (Budapest) képviseli Magyarországot a lignanói Bella Italia Resort szállodakomplexumban megrendezésre kerülő tornán. A Bajnokok Ligájához hasonlóan itt sem szerepelhetnek profi labdarúgó- szerződéssel rendelkező játékosok. A szervezők nagyon komolyan veszik ezt a szabályt, aki megszegi, az komoly pénzbüntetésre és két év kizárásra számíthat.

Nyolc csoportba ötöt gárdát sorsoltak, az újvárosi együttes a „H” csoportban a Sokolovi, a Restorante La Moneda, a Dixie Pub Latisana és a Slehacky csapatai ellen harcolhatja ki a továbbjutást. A Karmacsi Autó az előző évben toronymagasan nyerte a Markó Lajos Acerbis I. osztály küzdelmeit, és évek óta rendszeres főszereplője a különböző téli szünetben tartott kispályás tornáknak is. A csapat magját a megyei I. osztályú Ercsi Kinizsi adja, Kővári László, Szalánczi Gergő, Ivacs Gábor, Márki Dénes, Hodula Krisztián és Hamar Erik is tagja a keretnek. – A csapatunk egy nagyon jó baráti társaság és a végsőkig küzd egymásért, ami eredményekben is megmutatkozik. Biztos vagyok benne, hogy Lignanóban is nehéz dolguk lesz az ellenfeleinknek, mindent megteszünk a minél jobb eredmény eléréséért – fogalmazott Kővári László csapatvezető.