Porfelhőlovagok kishercege Papp Kornél Oszkár, a 10 éves motorversenyző

Stabilan motorozik a nála kettő-öt évvel öregebb motocrossosok élmezőnyében a Papp Kornél Oszkár. Mindene a motocross, s világhírű versenyző szeretne lenni.

Tekintélyt parancsoló eredménnyel zárta a Motocross Junior MX85-ös versenysorozat tavaszi idényét a polgárdi Papp Kornél Oszkár. A legutolsó, dunavecsei megmérettetésen az első futamban hetedik, a másodikban pedig negyedik helyen repült át a célvonalon, az összesített rangsorban az előkelő ötödik pozícióban zárt a 15 motorost felvonultató mezőnyben. A KTM-et hajtó Oszit három ácsi motocrossos, valamint a második helyen végzett kőszárhegyi Grósz Gergő előzte meg. Ami azért igazán komoly fegyvertény, mert Papp Kornél Oszkár 10 éves létére motorozik a 12-14-15 esztendős versenyzők között.

– Rengeteget köszönhetünk a honi motocross-élet nagy mozgatójának, Id. Németh Kornélnak, mert az ő iránymutatása, edzései nélkül nem tartanánk itt – jelentette ki Papp Ferenc, Oszi édesapja. – amikor a fiam elkezdett motorozni, azonnal felfigyelt a tehetségére, s felkarolta. Nem csak sportszakmai szempontból ad sokat nekünk, de jó úton terelgeti a srácokat, neveli is őket.

Papp Oszkár korán ráérzett a motorozás szépségeire, hatévesen kapta első gépét nagypapájától, egy quaddal furikázott, amit hamar elnyüstölt. Hétévesen gurult rajtgépbe először, akkor már krosszmotorral.

Az első versenyén még rajtolni sem tudott. Id. Németh Kornél fejkoppintással jelezte, mikor kell rántani a gázt, s engedni a kuplungot, s a ritmust annyira elkapta az ifjú motocrossos, hogy „elhozta” a rajtot, s élete első futamát meg is nyerte.

– Fél évig vezette a tabellát, amikor nőni kezdett, visszaesett, s harmadikként zárta az 50 köbcentis mini kategóriát. A maxi géposztályt ki is hagytuk, 65 köbcentire ült át, ott is dobogós helyeket ért el. Az idei esztendő a tanulásról szól, 85 köbcentis motorral versenyez a kettő-négy-öt évvel idősebbek között. Fel kell nőni ehhez a kategóriához. Az volt a célunk, hogy az első tíz között végezzen, de most már a TOP 6-ban kell maradnunk, mert kiegyensúlyozottan hozza a negyedik-ötödik helyeket – mesélte az édesapa. – Kiskerekű, széria KTM motorral megy, fel kell készülnie a jövő év nagyobb kihívásaira.

A tízesztendős, a szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskolában kitűnő tanuló Oszi rengeteget tesz azért, hogy jó versenyző váljon belőle. Naponta két edzést tud le, egyet reggel, egyet este, erőnléti és motoros-edzések szerepelnek a programban. A hétvégék is a porfelhő-eregetésről és az ugratásokról szólnak.

Vagyis komoly áldozattal jár, de nem csupán a sportoló gyerkőc részéről.

– A motocross alakítja a család életét. A munkát is ehhez kell igazítani, s nyaralni is szezonszünetben mehetünk – mosolygott Papp Ferenc. – Két motort kell fenntartani, szervizelni, és a motorsportba vajmi kevés támogatás érkezik itthon. De igyekszünk mindenben segíteni a gyereket. Szabadidejében a világsztár motocrossosokról néz videókat, s mondogatja, hogy ő is közéjük szeretne tartozni.

Ebből a sportból csakis úgy lehet megélni, ha magas színvonalon űzi valaki. De ha már a motocrosstól kitartást, küzdeni tudást kap, vagy magába szippant valamit Id. Németh Kornél neveléséből, akkor már megérte a sok áldozat.