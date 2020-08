Pontosztozkodással zárult a Csákvár első hazai meccse

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. szerdai játéknapján a Szeged ellen ért el döntetlent az Aqvital FC Csákvár.

Ahogy azt Visinka Ede vezetőedző is elmondta a mérkőzés előtt, a vasárnapi, Gyirmót elleni vereség javítása volt a célja a Csákvárnak, ehhez azonban a hazai pályán botló Szegednek is volt egy-két szavuk. Az égiek megkegyelmeztek a találkozónak, éppen 19 órára tisztult ki az ég a csákvári focipálya fölött, amelyen az első szöglet a 4. percben Sejben Viktor blokkolt lövése után a hazaiak előtt adódott, majd Kocsis Bence lőtte fölé a lecsorgót. Szegedi helyzetek után a 10. percben a hazaiak kezdtek nyomni, Kocsis újabb lövése után Madarász Márk löketét védte közvetlen közelről Takács János. Indulatoktól sem volt mentes az összecsapás, Baracskai Roland a 17. percben csúszott oda sárga lapot érő módon ellenfelének. A 20. percben két hatalmas hazai helyzet követte egymást, előbb egy fejest, majd Marko Vukaszovics ismétlését hárította Takács bravúrral. Daru Bence rendre kihasználta fizikai előnyét, jobbára minden fejpárbaj során csak szabálytalanul tudták lebirkózni. Éppen az említett személy ugrasztotta talpra a lelátó csákvári érzelmű részét a 31. percben, miután Mim Gergely tűpontos beadását a hosszúba fejelte, 1-0. Markek Tamásnak is akadt dolga a csákvári kapuban, Miroszlav Grumics szép egyéni megmozdulása után húzta le a bal felsőbe tartó játékszert.

Az ezt követő percekben beszorultak térfelükre a vendéglátók, ami során Albert István ellen ítélt szabadrúgást a játékvezető, közel a tizenhatoshoz. A beívelés után az első próbálkozást még védte Markek, az ismétlésre viszont már nem ért oda, Deák István bombázott a kapuba, 1-1. Erre válaszul Sejben tört be a tizenhatoson belülre, jobb lábas lövése azonban elszállt a kapu fölött. Valamivel lassabb tempóban indult a második játékrész, fizikai és mezőnyjáték folyt, számos szabadrúgással tarkítva. A vendégektől Takács Tamásnak sérülés miatt idő előtt, az 58. percben ért véget a mérkőzés, míg az első hazai csere során Baracskai Roland helyére Papp Milán érkezett.

A 65. percben újabb kemény összecsapást követően Bitó Martin is ápolásra szorult, míg a kapuk Sejben és Dobos Áron révén forogtak veszélyben. Az utolsó tíz percre fordulva ismét a vendégek akarata érvényesült: a 78. minutumban Alexandar Jovanovics löketét tenyerelte Markek a léc fölé, majd a szögletet követően Germán Tamás fejelt teljesen tisztán kapu fölé. A legvégére felpezsdült a mérkőzés, Kocsis Bence lövésére Takács feküdt rá, a 93. percben pedig egy leshelyzet szakította félbe a csákváriak ígéretes támadását. Mindezek után maradt az első félidőben kialakuló 1-1-es végeredmény, amely a találkozó összképét tekintve igazságosnak mondható. Folytatás vasárnap, a Vasas otthonában.

JEGYZŐKÖNYV

Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-1)

Tersztyánszky Ödön Sportk., 400 néző. V.: Káprály Mihály (Kiss B., Vörös D.)

Csákvár: Markek – Mim (Major G., 81.), Vukaszovics, Albert I., Koch –

Mészáros D. (Ganbayar, 74.), Madarász – Baracskai (Papp M., 63.), Kocsis

B., Sejben – Daru. Vezetőedző: Visinka Ede.

Szeged: Takács J. – Kárász, Pejovic, Deák, Bitó – Jovanovics, Simon Á.

(Oláh G., 68.), Varga Sz. – Dobos Á. (Gréczy, 72.), Takács T., Grumics.

Vezetőedző: Dobos Barnabás

Gól: Daru (31.), ill. Deák (41.)