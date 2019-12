Pontokért utaznak az olaszokhoz

Küzdelmes hét nap vár a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozóira, akik kedden az észak­olasz Bolzano otthonában lépnek jégre.

„Az első harmad után hamar megfejtettük, hogy nem ez lesz életünk meccse” – kommentálta Kóger Dániel csapatkapitány a Volán vasárnap esti, Villach elleni mérkőzését, amely során egy kifejezetten borzalmas első harmad után sikerült kétszer is egyenlíteni egygólos hátrányból, majd öt perccel a vége előtt Harri Tikkanen góljával itthon tartani mindhárom pontot.

– Le kellett egyszerűsíteni a játékunkat, és még nagyobb hangsúlyt fektetni az egy az egy elleni párharcokra. Sajnos ez egy olyan mérkőzés volt, ahol a korongok többsége rosszul pattant, de erősek tudtunk maradni, és mindig sikerült gyorsan válaszolni a bekapott gólokra, ez pedig jól mutatja a csapat erejét. Fontos győzelem volt, hiszen elengedhetetlen, hogy azokat a meccseket is tudjuk hozni, ahol nem a legjobbunkat nyújtjuk. Legutóbb itthon a Villach ellen klasszisokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, ám alulmaradtunk (1-2 hosszabbítás után – a szerk.), míg most gyengébb játékkal bár, de mindhárom pontot megszereztük – zárta értékelését az első gólt szerző és Szabó Dánielnek gólpasszt adó Kóger.

Hatalmas szerepet játszott a Volán sikerében a kanadai center Felix Girard, aki menetrend szerint hozza el a korongbedobásokat, korongbirtokláshoz segítve csapatát.

– Otthoni és amerikai csapataimban is én voltam a korongbedobásokért felelős játékos, úgyhogy megvan már a kellő rutinom ezen a téren, hogy sikeres legyek. Mondhatni, hogy ez a specialitásom. Keményen letámadott az ellenfél, aminek hatására változtatnunk kellett a játékunkon. Ezt összességében a harmadik harmadra sikerült megoldani, ráerőltettük az akaratunkat a vendégekre, aminek köszönhetően meglett a győzelem.

Sikerült tehát végre-valahára elkerülni a 9. helyről a 11 csapatos tabellán, és a 8. pozícióból várhatja a Fehérvár a Bolzano elleni összecsapást. Járt már idén a „rókák” otthonában a Volán, november 15-én 5-2-es győzelmet aratott a tabellán jelenleg 4. helyen álló olasz együttes. Előtte október 13-án a Raktár utcából vitték el az összes pontot, így az idei első, ellenük aratott győzelemre hajtanak majd a kék-fehérek. Nem sok jóra lehet számítani a bajnoki címre hajtó hazaiaktól majd, hiszen vasárnap vereséget szenvedtek a közvetlen rivális Linz gárdájától, így kettőzött erővel mennek majd ki a jégre Hannu Järvenpää tanítványai ellen.

– Pontokért megyünk Bolzanóba is, hiszen decembert írunk már, minden egység rengeteget számíthat majd a végelszámolásnál. Nincs gyenge ellenfél ebben a ligában, nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, azt minél inkább pontosítani, tökéletesíteni, és akkor bárki ellen van esélyünk – bár nem feltétlenül a vasárnapi teljesítményünkkel – tette hozzá Kóger Dániel.