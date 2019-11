Pontokba kerül a védelem

Sokáig úgy nézett ki, meg tudják nyerni a zöld-fehér Ferencváros elleni hazai találkozót a Dunaújvárosi Acélbikák a jégkorong Erste Liga keddi játéknapján – végül az újfent csődöt mondó védelmük miatt kaptak ki hosszabbításban.

Szívmelengető élmenyei lehettek legutóbbról az Acélbikáknak a zöld-fehérekről, hiszen már szeptember végén is találkozott egymással a két csapat az Erste Ligában, s akkor a Dunaújváros akarata érvényesült Pesterzsébeten, 3-1-re győztek a Duna-partiak.

Somogyinak mindössze 36 másodpercre volt szüksége, hogy a kapu mögül visszakanalazva Arany kapujába juttassa a pakkot, 1-0.

A korai találat szerencsére nem törte meg a csapatok lendületét, gyors és akciódús játékot mutattak továbbra is. Hasonlóan az őszi mérkőzésükhöz, most is a zöld-fehérek próbálkoztak többször – feltehetően a hátrányra való tekintettel – ám a DAB sem tétlenkedett, kontrákkal próbáltak operálni a piros mezesek, s néhol egészen veszélyes indítások sikeredtek ezekből.

A középső játékrészben az előzőleg látható támadószellemet már gólokban mérhettük: a hazaiaktól Nico Vourijarvi ütött testre a botjával, s az ebből következő kétperces létszámfölényt ki is használta a vendég csapat. Fitzgerald lövése pattant ki Hughsonról, egyenesen Jere Pulli elé, aki nem hibázott közelről, 1-1.

5 perc elteltével a rendre harmatosan teljesítő újvárosi védelem a saját kapuja mögött adta el a hátul ragadt korongot, ezt pedig Tóth Gergő az éppen jó ütemben érkező Jászai Dávid elé tálalta, ő pedig a kapuba pofozta a játékszert, 2-1. Sokáig nem örülhettek a fővárosiak. Érezhetjük igazságosnak is, hogy a Fradi hátsó sora sem brillírozott – Somogyi Balázsnak ugyan cseleznie kellett Arany előtt némileg, de kísértetiesen hasonló szituációból tudott eredményes lenni, mint a a túloldalon Jászai, 2-2.

Továbbra is záporoztak a lövések, az idő múlásával a fáradtság viszont a pontosság rovására ment – következett a hosszabbítás. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jöttek a nagyobbnál nagyobb helyzetek, s ebből most a Ferencváros jött ki jobban – Tóth Adrián kapott nagy passzt Tóth Gergőtől, aki a bal felsőbe helyezett, kialakítva ezzel a végeredményt: 2-3.

A Ferencváros nagy lépést tett előre: megszilárdította második helyét a tabellán, ugyanakkor lélegzetvételnyire sikerült leszakítania magáról a Corona Brassó csapatát. A vereséggel a DAB visszacsúszott a DEAC mellől, s jelenleg az ötödik pozícióban fog találkozni a Schiller Vasas együttesével ma a 13. kerületben – sok pihenőt nem kaptak tehát az Acélbikák.

JEGYZŐKÖNYV

Dunaújvárosi Acélbikák–Ferencvárosi TC 2-3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) h. u.

Dunaújváros, Dunaújvárosi Jégcsarnok, 300 néző. V.: Soós Dániel, Kókai Márk.

Acélbikák: Hughson – Kovács, Vourijarvi, Azari, Dansereau, Mazurek, Baker,

Lendák, Silló (1), Somogyi 2, Turcotte (1), Dósa, Hruby, Németh, Subotic,

Tamás, Ráduly, Gebei Gulácsi, Pinczés. Edző: Miroslav Ihancak.

FTC: Arany, Nagy – Rantanen, Tth, Nagy (1), Pavuk, Tóth – Karmeniemi,

Pulli 1, Fitzgerald, (1) Tóth 1, Switzer (1) – Sarcia, Hegyi, Tóth, Roczanov,

Farkas – Boros, Jászai 1, Tóth (1), Pozsár. Edző: Fodor Szabolcs