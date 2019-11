Pontokat hagyott Kislángon a Gárdony

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 14., a tavaszi idényből előrehozott fordulójában magabiztosan nyert a Mór, az Ercsi hátrányból győzött, míg a listavezető Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő a szezonban első döntetlenjét játszotta Kislángon, a Főnix-Baracska pedig fellépett a dobogóra.

Sárosd Kronos Sport–Mór 2-4 (0-3)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán

Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa, Hallósi, Truszek (Handl), Vida T. – Kű (Balogh B.), Kargl, Rottmann (Tóth D.), Kosaras – Kovács S., Szabó N. Megbízott edző: Arany Tibor

Mór: Berta – Kaszás, Végvári, Kosztolányi (Petruska), Lattenstein – Ferencz, Bognár B., Tar B. (Varga B.), Osgyán – Pataki (Büki), Grecsó (Cseh). Vezetőedző: Petres Tamás

Gól: Vida T. (57.), Handl (93.), ill. Végvári (17.), Bognár B. (20.), Ferencz (36.), Lattenstein (91.)

Jók: Szabó N., ill. Kaszás, Végvári, Lattenstein, Bognár B.

A kezdés után támadólag lépett fel a móri gárda, és mezőnyfölényük a 17. percben érett góllá. Ekkor egy bal oldali szöglet után Végvári Ádám érkezett a legjobb ütemben, és a kapuba csúsztatta a labdát, 0-1. A 20. percben Bognár Bence lépett ki a védők között, majd a kifutó Rigó Ádám mellett a kapuba gurította a labdát, 0-2. A második vendéggól után „felébredt” a Sárosd, de komoly veszélyt nem jelentett a kapura. A 36. percben egy újabb szöglet után Ferencz Bálint bólintott a gólvonal mögé, 0-3. A második félidőben a vendégek átadták a területet, és a Sárosd az 57. percben szépített Vida Tamás találatával, 1-3. A Mór a kapott gól után összekapta magát, beszorította ellenfelét, de komoly veszélyt nem jelentettek a támadásaik a kapura. Egészen a 83. percig, ekkor Petruska Daniel lépett ki a védők közül, ám lövését Rigó kiütötte, éppen Petruska elé, aki ismételhetett, de újbóli próbálkozását is védte a kapus. Aztán a 91. percben Lattenstein Norbert 16 méterről vette be a házigazdák kapuját, 1-4. A 93. percben Handl Szabolcs fejelt a móri hálóba, 2-4. A látottak alapján a vendéggyőzelem ilyen arányban is teljesen megérdemelt, a Sárosd ezúttal enerváltan és elképzelés nélkül játszott.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 3-2 (2-1)

Ercsi, 150 néző

Vezette: Magyar János

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K., Hoffmann, Hamar, Dankó – Jerzsabek, Kondreska (Bálint), Horváth B., Holentoner – Márki (Pintér L.), Szalánczi. Vezetőedző: Lieber Károly

Sárbogárd: Matócza – Laták (Gráczer Bálint), Gráczer Bence (Nagy Á.), Kókány, Gulyás-Kovács – Rodenbücher T., Luczek (Demeter), Gráczer G., Gyuricza – Paget, Németh K. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Jerzsabek (11.), Hoffmann (30.), Holentoner (73.), ill. Gráczer Bence (20.), Gyuricza (53.)

Jók: Hollentoner, Hoffmann, Jerzsabek, ill, Gyuricza, Gulyás-Kovács

Mindkét csapat tartalékosan lépett pályára, amiből a Kinizsi jött ki jobban. A 11. percben Jerzsabek Botond lépett ki középen, és higgadtan helyezett a kapuba, 1-0. A 20. percben Gráczer Bence lőtt gólt a hibázó védők gyűrűjéből, 1-1. A 30. perben Hoffmann Roland vágott be egy kipattanót 20 méterről, 2-1. Az 53. percben Gyuricza Kornél fejelt Hodula Krisztián kapujába egy beadást követően, 2-2. A 73. percben Hollentoner Edvin oldalról elvégzett szabadrúgása került szerencsés körülmények között Matócza Dániel hálójába, 3-2. Magyar János játékvezető ezen a mérkőzésen búcsúzott az aktív játékvezetéstől. Eddigi munkáját Arany Tamás egykori legendás játékvezető, a játékvezetői bizottság elnöke személyesen köszönte meg az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága nevében.

Tudósított: Flórián Gábor

Kisláng-Telmex–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2-2 (1-0)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Domak Ádám

Kisláng-Telmex: Ányos – Kassai J. (Kassai D.), Palkovics (Horváth Z.), Árki, Dudar E. (Kovács T.) – Simon I., Juhász J., Komlós, Vigházi – Erdei B., Balogh Z. (Rehák). Vezetőedző: Rehák Viktor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Erdélyi – Balogh Á., Ujvári, Kónya, Cziklin (Endrefalvi) – Parádi, Radács), Balogh P. (Pump), Tóth T., Koronczi, Mód – Rodenbücher I., Ribarics (Balassa). Vezte­őedző: Balogh Zsolt

Gól: Erdei B. (9.), Komlós (19.), ill. Ribarics (60., 64.)

Jók: az egész csapat, ill. Ribarics, Pump

A 9. percben Balogh Zoltán szabadrúgását követően a kipattanó labda Erdei Barnabás elé került, aki értékesítette a ziccert, 1-0. A 19. percben Dudar Ervin beadását Komlós Róbert senkitől sem zavartatva fejelhette a kapuba, 2-0. A 37. percben Balogh Ádám lövését Ányos Pál védte, de a kipattanót Tóth Tibor lőtte kapura, ám Vigházi Dominik becsúszva mentett. Az első félidőben a Kisláng sokkal jobb teljesítményt mutatott. Az 50. percben Pump Szabolcs beadását Ujvári Ádám csúsztatta mellé nagy helyzetben. A Gárdony sokkal magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és próbálta nyomás alá helyezni a hazaiakat. A 60. percben Pump fejelte kapura a labdát, Ányos bravúrral hárított, azonban a kipattanó labdát Ribarics Roland váltotta gólra, 2-1. A 64. percben ismét Ribarics iratkozott fel a gólszerzők közé, 2-2. A 72. percben Balogh Z. beadása után a kipattanó labda Horváth Zoltán elé került, aki a tizenhatoson kívülről lőtt kapu mellé. Az utolsó helyzet a vendégek előtt adódott, Pump próbálkozott 18 méterről, de Ányos ezt magabiztosan hárította.

Tudósított: Juhász Fanni

Ikarus-Maroshegy–Flavus Velence 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, 90 néző

Vezette: Cseh Roland

Ikarus-Maroshegy: Gável – Békefi, Varga F., Bíró (Fövenyi), Jámbor Cs. – Makai (Szontagh), Dopuda (Skultéti A.), Andróczi, Victor (Léki) – Boros M. (Kovács L.), Farkas G. Edző: Borsányi István, Gelencsér Tibor

Flavus Velence: Sebestyén – Hushegyi, Totsche, Sebők, Boda – Szalai P., Szi­lágyi N. (Buzora), Zsigmond B., Kovács D. – Oláh, Klauz (Bartha). Vezetőedző: Gyalus Zoltán

Gól: Varga F. (32.)

Jók: Gável, Varga F., Dopuda, ill. Totsche

A mérkőzés vendéghelyzettel kezdődött, amikor egy kapu előtti kavarodás után lőtt végül fölé a vendégcsapat. A 32. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat, Varga Ferenc 25 méterről lőtt a hosszú sarokba, 1-0. A második félidőben jobbára velencei lehetőségek jellemezték a találkozót, leginkább távoli lövésekkel veszélyeztetve. Az 53. percben a vendégek szabadrúgását Gável Balázs bravúrral tolta a kapufára. A 85. percben Victor Michel vezethette ajtó-ablak helyzetben a labdát a kapusra, de nem tudott kifogni Sebestyén Istvánon.

Tudósított: Mezővári Balázs

Lajoskomárom–Enying 2-1 (2-1)

Lajoskomárom, 200 néző

Vezette: Czagány Zoltán

Lajoskomárom: Kajári – Berta (Imre), Hanák, Vass, Kövecses – Orbán A. (Sonkoly), Fodor Márton, Gergye (Szili B.), Vései – Czéhmeiszter, Szakáts. Vezetőedző: Megyeri János

Enying: Benedeczky – Kovács L., Kalló, Kiss Gy. (Bogár), Nagy L. (Vas) – Szalai K., Paluska, Halász, Kajtár – Nyikos (Szőke), Keszler (Varga Á.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Hanák (24.), Gergye (42.), ill. Kalló (36.)

Jók: Hanák, Berta, ill. Benedeczky, Kalló

A mérkőzésen a hazaiak folytatták a szezonban elkezdett gyakorlatot, amelyben a korábban az egyesületért sokat tett játékosaik végezhettek el kezdőrúgást. Ezúttal Semjén Attilára esett a választás, aki mindkét csapatban hosszú éveken át sikeresen szerepelt, és jelenleg Fejér megye kettesfogat-hajtó bajnoka, valamint a környék egyik legsikeresebb mezőgazdasági vállalkozója. A 24. percben bal oldali hazai szöglet után Fodor Márton estében kapura kanalazott labdáját Hanák Attila közelről segítette a hálóba, 1-0. A 36. percben vendégszabadrúgás után Paluska Krisztián jobbról középre tett labdáját Kalló Szabolcs 5 méterről pofozta a kapuba, 1-1. A 42. percben Gergye Krisztián erőszakosan tört be jobbról a kapu előterébe, és éles szögből leadott lövése a bal kapufáról vágódott a hálóba, 2-1. A második játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, több hazai lehetőséggel, de a lelkesen küzdő enyingi csapat mindvégig nyílttá tudta tenni az egyébként gyenge színvonalúra sikeredett mezőföldi derbit.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Tordas FÉSZ Zrt.–Martonvásár 0-1 (0-0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Béd Ákos

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Szabó B., Hermann, Kanyó – Kerényi, Horváth B. (Farkas Zs.), Fridrich, Adorján – Tóth R., Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Martonvásár: Benkő – Király J., Erdei P., Süle, Hernádi – Kádár (Szeidl), Seregy, Kővári F., Somogyi D. – Cservenka, Patkós K. Vezetőedző: Patkós Csaba

Gól: Patkós K. (55.)

Jók: Kanyó, ill. Benkő, Kővári F., Patkós K.

Főnix-Baracska–Bodajk 2-0 (1-0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor

Főnix-Baracska: Barsch – Ambrus, Peringer (Hanzli), Imrik (Szaniszló), Knausz (Willerding Zs.) – Erdei M., Kertész, Jámbor O., Fodor Máté (Tölgyesi) – Bognár I., Tanárki (Zoboki). Vezetőedző: Pavlik József

Bodajk: Csikesz P. – Tetzl, Orosz (Dreska), Molnár T. (Takács V.), Gulyás – Kovács T., Kővári B. , Fülöp (Joó), Nagy F. (Kovács J.) – Klein, Füri (Gergő). Vezetőedző: Takács Viktor

Gól: Tanárki (8.), Ambrus (54.)

Jók: Barsch (a mezőny legjobbja), Ambrus, Tanárki, ill. Gulyás, Kővári B.

Gyönyörű napsütés, meleg őszi időjárás és tökéletesen előkészített pálya fogadta a csapatokat az idei év utolsó tétmérkőzésén a Főnix Parkban. A 8. percig kellett várni az első hazai gólra, Jámbor Olivér cselezte be magát a tizenhatoson belülre, ballábas lövését még Csikesz Péter hárította, de a kipattanó labdára jól érkező Tanárki Mihály már a hálóba vágta a pettyest, 1-0. A rúgott gól elaltatta a hazaiakat, és a rendkívül motiváltan futballozó bodajkiak szinte minden csapatrészükben felülkerekedtek. Többet birtokolták a labdát, szinte minden párharcot megnyertek, de csak kapufáig jutottak, és nem tudtak túljárni Barsch Gábor eszén. Az 54. percben egy tanítani való támadás futott a bal oldalon, Ambrus Sándor lépett be a játékba, és két kényszerítő után ballal a bal sarokba lőtt, 2-0. Ezzel a hazaiak, mint később kiderült, minden puskaporukat ellőtték, legalábbis a mezőnyben, ugyanis a kapuban tovább folytatódott a Barsch-show. Káprázatos védésekkel tartotta meccsben a Főnixet a kapuvédő, a második félidőben nem kevesebb, mint hat ziccert hárított, a testi épségét sem kímélve.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista élmezőnye:

1. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 23 gól

2. Kosztolányi Bence (Mór) 14 gól

3. Horváth Benett (Tordas FÉSZ Zrt.) 13 gól

1. GÁRDONY-AGÁRD 14 12 1 1 55-15 37

2. MÓR 14 11 1 2 63-14 34

3. FŐNIX-BARACSKA 14 8 1 5 33-24 25

4. TORDAS FÉSZ ZRT. 14 7 3 4 25-20 24

5. FLAVUS VELENCE 14 6 4 4 22-19 22

6. SÁRBOGÁRD 13 5 5 3 26-18 20

7. MARTONVÁSÁR 14 4 6 4 21-15 18

8. SÁROSD KRONOS S. 14 4 6 4 25-30 18

9. ERCSI KINIZSI 14 5 1 8 25-40 16

10. LAJOSKOMÁROM 13 5 0 8 23-41 15

11. IKARUS-MAROSHEGY 14 4 3 7 18-20 15

12. BODAJK 14 3 5 6 16-30 14

13. KISLÁNG-TELMEX 14 3 2 9 22-49 11

14. ENYING 14 1 0 13 10-49 3