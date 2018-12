Pontok nélkül maradt az Aqvital FC Csákvár

Három meccses veretlenségi sorozat szakadt meg azzal, hogy a Merkantil Bank Liga 20. fordulójában kikapott az Aqvital FC Csákvár.

Igen előkelő pozícióból, a tabella hatodik helyéről várhatta a Cegléd elleni, idegenbeli találkozót Szijjártó István együttese, míg vasárnapi ellenfele mindössze a 15. helyen állt 19 fordulót követően.

Az első tíz percben ennek ellenére a hazaiak akarata érvényesült, többször is résen kellett lennie a csákvári védelemnek, és Tóth Balázs hálóőrnek is nem egyszer játékba kellett avatkoznia. A folytatásban magára talált a Fejér megyei alakulat, gólt viszont a hazaiak lőttek: a 35. percben egy sarokrúgás után alakult ki kavarodás a vendégkapu előtt, a káoszt pedig Kárász használta ki, aki hét méterről bombázott a léc alá, 1-0. A vezetés megszerzése után nem kellett sokat várnia a publikumnak az újabb gólra, amit nemcsak, hogy ugyanaz a csapat, hanem ugyanaz a játékos is szerzett. A 43. percben Nagy Tamás indítása után Kárász lőtte ki a hosszú sarkot, 2-0. Az első játékrészben több gól nem esett, nem úgy az eső a második félidő során, megnehezítve ezzel a hátrányban küzdő Csákváriak dolgát. Három perc telt el a szünet után, amikor szabadrúgásból veszélyeztetettek a vendégek, Bobál Gergely lövése súrolta a jobb kapufát.

A folytatásban továbbra is becsülettel ment előre a szépítésért a Csákvár, volt, hogy be is szorították ellenfelüket, a gól viszont csak nem akart jönni. A jég végül kissé későn, a 84. percben tört meg, amikor Kiprich Dávid fejelt a hazaiak kapujába egy szögletet követően, 2-1. Az utolsó öt percben végképp átvette az irányítást Szijjártó István csapata, sorban érkeztek a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzetek, a hazaiak azonban jól állták a sarat – mind átmeneti, mind szó szerinti értelemben. A folytatásban a helyzetek ellenére több gól már nem esett, a Csákvár viszont így is maradt hatodik, az őszt a Zalaegerszeg ellen zárja.

Ceglédi VSE–Aqvital FC Csákvár 2-1 (2-0).

