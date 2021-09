Pontok minden korosztályból

Az idény egyik legrangosabb viadalán, az utánpótlás magyar bajnokságon szerepeltek, s remekeltek a Honvéd Szondi György SE asztaliteniszezői.

A legkisebbek között, U11-ben a tizedik életévét csak idén töltő Kakas Hanna indult és pontokat szerzett a csoportkörben aratott győzelmével, később az U13-ban is feliratkozott a ranglistára, mivel itt is sikerült mérkőzést nyernie. Kiss Eszter U13-ban a 16 közé jutásért kapott ki, míg Dudás Réka végzett a legeredményesebben ebben a korosztályban, őt csak a 8 közé jutásért állította meg a későbbi győztes. A serdülő korosztályban a lányoknál Kiss Eszter és Dudás Réka indult. Réka a főtáblára lépett, ahol a 16 közé jutásért mérkőzhetett, végül kiesett. A fiúknál Epinger Márton párosban a négy közé, egyéniben pedig a legjobb 8 közé jutásért vívott párharcban esett ki. Ifjúsági korosztályban Horváth Tibor, Makai Dominik és Epinger Márton álltak asztalhoz. Horváth és Makai négy fős csoportjuk első két meccsét magabiztosan hozták, a főtáblára azonban nem jutottak fel, mert utolsó meccseiket nagy csatában elbukták. Epinger Márton bravúros játékkal lépett a legjobb 32 játékos közé a nála idősebb és tapasztaltabb mezőnyben. Az extraligás csapatban is szereplő, Dunakesziről kölcsönbe érkezett Kishegyi Ákos dobogóra is állt. Párosban bajnoki ezüstérmet szerzett, emellett vegyespárosban egy bronzérmet is bezsebelt. A fehérvári műhely munkáját dicséri, hogy minden korosztályban pontokat szereztek a szondis fiatalok. Október közepén, Orosházán az újonc és serdülő országos bajnokságon fognak ütőt a fehérvári klub asztaliteniszezői.