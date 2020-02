Pont nélkül maradt a Volán a válogatott szünet után

Végig futott az eredmény után, végül háromgólos vereséget szenvedett Villachban a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorongbajnokság középszakaszának harmadik fordulójában.

A hétfőn bejelentett, 23 esztendős finn támadó, Tino Metsävainioval a soraiban, viszont a sérülés miatt hiányzó Kóger Dániel, Michael Caruso és Szabó Dániel nélkül vágott neki villachi túrájának a Fehérvár, azzal a nem titkolt céllal, hogy elkezdjék bebetonozni helyüket az alsóház első három, rájátszást érő helyének egyikére.

Osztrák ellenfelük is ezzel megegyező küldetéssel vágott neki a kedd esti összecsapásnak, olyannyira, hogy edzőt is cseréltek: Rob Daum érkzett kispadjukra.

Alaposan meglátszott a Volán játékán, hogy a hétvégén parázs mérkőzéseket játszottak az együttes válogatott játékosai, a szokásos „buszláb” mellett ez is csökkentette a koncentrációt és a korcsolyázó sebességet az első harmadban. Ennek megfelelően Michael Ouzason volt a sor, hogy a fehérvári kapuban nyújtott teljesítményével tartsa a lelket társaiban, és megteremtse a vendég siker esélyeit ameccs hátralévő részére.

Számos nagy védés után a harmad közepéhez érve viszont góllá érett a hazai nyomás: villámgyors kontra végén Kevin Schmidt lőtt a kapuba, 1-0. Továbbra is magas fordulatszámon pörögtek a hazaiak, míg a Volán Andrew Sarauer révén tudott veszélyeztetni, ám Maxwell résen volt. Vendég egyenlítés helyett kétgólos hazai előny következett a 18. percben, Marko Pöyhönen volt eredményes kiszorított helyzetből, 2-0.

A második játékrészre már egészen más energiaszinttel korcsolyáztak ki a fehérvári hokisok, aminek eredményeképpen rögtön az elején sikerült emberelőnyt is kiharcolniuk. Ez a két perc kihasználatlanul maradt, ám a folytatásban mind fizikálisan, mind a helyzetek számát tekintve egyenrangú partner volt a Volán. A fejlődő tendencia végül a 28. percben hozta meg a kívánt eredményt, Andrew Yogan távolról eleresztett lövése csapta be Maxwellt, közelebb hozva csapatát, 2-1.

Rendületlenül támadtak a vendégek az egalizálás reményében, ám Maxwell védéseit követően egy villachi gól törte meg a lendületet: Benjamin Lanzinger lőtt Ouzas kapujába középről, 3-1. Nem volt mit tenni, futott tovább az eredmény után a magyar együttes, öt perccel a játékrész vége előtt pedig sikerült ismét egy gólra csökkenteni a hátrányt: Dylan Busenius lövése akadt be a hálóba, 3-2. Ismét közel járt az egyenlítéshez a Volán, ám hiába a nyomás és a viszonylag későn eső gól, a második harmad után is kétgólos előnynek örülhetett a hazai publikum. Egy perccel a dudaszó előtt Patrick Bjorkstrand használt ki egy védelmi megingást, majd lőtt a fehérvári kapuba, 4-2.

Lélektani szempontból a lehető legrosszabbul indult a záró felvonás, emberelőnyből – mindössze három és fél percnyi játék után – Bjorkstrand volt eredményes, közelről leadott lövése pedig immáron háromra növelte a két csapat közti differenciát, 5-2. Innentől védekezésre rendezkedtek be az osztrákok, átadva a kezdeményezés jogát. A fiatalok közül Mihály Ákos és Szita Donát is közel járt a gólszerzéshez, Maxwell azonban rendre megálljt parancsolt a fehérvári helyzeteknek. Ez így is maradt a végső dudaszóig, mindhárom pont Villach­ban maradt.

JEGYZŐKÖNYV

EC Panaceo Villach–Hydro Fehérvár AV19

5-2 (2-0, 2-2, 1-0)

Stadthalle Villach, 2894 néző.

V.: Bulovec, Piragic, Bärenthaler, Rezek

Villach: Maxwell – Fraser (3), Pöyhönen 1, Pollastrone, Bjorkstrand 2, Reid (2) – Schmidt 1, Cundari (1), Karlsson (1), Collins, Ulmer (1) – Wolf, Schlacher, Brunner, Lahti (1), Lahoda – Bacher, Müller, Alagic, Maxa, Lanzinger 1.

Vezetőedző: Rob Daum.

Fehérvár: Ouzas – Campbell, Szabó B., Erdély, Sarauer (1), Sárpátki – Stipsicz, Tikkanen, Metsävainio (1), Timmins, Kuralt – Kaijomaa, Harty, Yogan 1, Girard, Szita (1) – Busenius 1, Szabó K., Reisz, Mihály Ákos.

Vezetőedző: Antti Karhula.

Kapura lövések: 40–25

Kiállítások: 4, ill. 2 perc