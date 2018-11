Plusz a mínuszokban: Boriszovban lép pályára a MOL Vidi FC

Az utóbbi évek legnagyobb hőstettére készül a Mol Vidi FC, már ami a magyar labdarúgás egészét érinti. Az Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában a továbblépésért szállnak szembe a fehérváriak a BATE Boriszovval.

Pluszból mínuszba. Ma délelőtt az enyhe magyar „télelőből” a fehérorosz zimankóba hasított a Mol Vidi FC. Csütörtök este 20.55 órakor, magyar idő szerint 18.55-kor Boriszovban közel –10 Celsius fogadja majd a csapatokat az L csoport nagy kérdéséről is döntő összecsapáson. A nagy hideg szokatlan lehet majd a fehérváriak számára, de remélhetőleg nem fog „megfázni” az együttes Fehéroroszországban. A tét óriási, ha sikerülne visszavágni a csoportkör nyitányán Budapesten elszenvedett ­2-0-s vereségért, a Vidi már az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában érezhetné magát. Marko Nikolics eddig végigvezette Európán a piros-kékeket, s az utóbbi évtizedek legnagyobb magyar labdarúgósikerét érheti el, ha Boriszovból is győztes hadvezérként tér haza.

A nemzetközi porondon idén – egybevetve a Bajnokok Ligája-selejtező sorozatot és az Európa-liga csoportkörét is – 8 párharcot, 12 meccset vívott meg a Vidi, melyeken 10 gólt szerzett, s 9 alkalommal rezgett a fehérvári háló. Vagyis nem vív gólgazdag meccseket a gárda, a tíz találatból Scsepovics, Hadzic, Stopira és Milanov egyet-egyet, Nego, Lazovics és Huszti kettőt-kettőt jegyez. Utóbbi trióból azonban kettő hiányozni fog Boriszovban. Lazovics épp a BATE elleni hazai meccs előtt vonult vissza, s valljuk meg, azon a találkozón komoly zavart hagyott maga után. Huszti Szabolcs nem épült fel sérüléséből, így negatívum, hogy ő most sem segíthet. Azonban a csapat már eddig is bizonyította, hogy nemzetközi szinten is képes a mínuszokból pluszt kovácsolni…

