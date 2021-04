Piszkos játszma – Felbolydult a világ futballélete

Kétségtelenül hétfő óta felbolydult a világ futballélete, a hét elején 12 sztárklub bejelentette, hogy elindítják a Szuperliga elnevezésű nemzetközi sorozatot. Az UEFA és a FIFA sem nézte ezt jó szemmel, súlyos szankciókat helyeztek kilátásba a résztvevők felé. Az elmúlt évtizedek legnagyobb játszmája kezdődött el a labdarúgásban.

Az elmúlt években már többször felmerült, elsősorban a sztárklubok részéről, hogy a Bajnokok Ligáját át kellene alakítani, mert a jelenlegi szisztémában egyrészről a csoportkörben nincsenek elég érdekes mérkőzések, másrészről nem elégedettek a befolyt jogdíjakkal és bevételekkel. Már vasárnap egyre másra jöttek a hírek, de az igazi bomba, hétfőn robbant, amikor a 12 klub – FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Juventus, AC Milan, Internazionale – bejelentette a Szuperliga létrehozását, klubonkénti 18 mérkőzéssel.

A bejelentés kapcsán elhangzott, hogy nem a Bajnokok Ligáját és az Európa Ligát akarják lecserélni, azok mellett szeretnének létezni.

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a háttérben már jó ideje folyhatnak az egyeztetések a klubok és az UEFA között, de mivel néhány ponton eltérnek az elképzelések, a „nagyok” bejelentették az új sorozat indítását.

– Eddig úgy tűnt, hogy a csapatoknak mindig sikerül megegyezniük az UEFÁ-val, de most ez nem valósult meg – mondta lapunknak Szabados Gábor közgazdász. –Valószínűleg még több fix helyet akartak a top ligák klubjainak a főtáblán, névre szóló garantált helyet szerettek volna, valamint a bevétel struktúrát is átalakították volna, hogy a szerződések esetleges módosításaival több bevételhez jussanak. Erre mondhatott nemet az UEFA és erre ez volt reakció. A háttérben nyilván ott volt ez a B tervként, amit most elővették fenyegetésként.

Az UEFA és a FIFA nem meglepő módon nem nézi jó szemmel a kezdeményezést, súlyos szankciókat helyeztek kilátásba a résztvevőkre nézve.

– Az nem reális, hogy az idei BL-ből, vagy az Eb-ről eltiltsanak játékosokat, hiszen addig még el sem kezdődik a liga, nem lenne lehetőségük a játékosoknak eligazolni – nyilatkozta a Velencén elő szakember. – Később, viszont ha akarja, az UEFA kizárhatja a csapatokat a BL-ből, vagy akár a sjaát bajnokságukból, hiszen jelen állás szerint a nemzeti szövetségek is a liga ellen vannak. Más kérdés, hogy ebben az esetben az adott bajnokság értéke jelentősen csökkenne.

Hogy mi lesz ennek a pókerjátszmának a vége, azt nehéz megjósolni, a kérdés az, hogy ki mer messzebb elmenni. A sztárklubok a járvány negatív gazdasági hatásai mögé próbálnak bújni.

– Biztos vagyok benne, hogy ennek semmilyen köze sincs a koronavírus-járványhoz, de kommunikációba jól használható. Ezt már évek óta tervezték. Erre akarják felfűzni a dolgot, hogy védhetőbbek legyenek. Az is teljesen egyértelmű, hogy ezzel még tovább nő majd a különbség a kisebb klubokhoz viszonyítva. Fő kérdés, ki váltja majd be a fenyegetéseit. Biztos vagyok benne, hogy a Szuperliga mögött már állnak előszerződések televíziós társaságokkal és szponzorokkal. Ha az UEFA is kitart, akkor a kisebb csapatokkal nem is találkoznak majd a nagyok, tehát két párhuzamos világ jöhet létre a labdarúgásban.