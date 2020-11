Pihenő a tó partján

Továbbra is kényszerpihenőn van a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kézilabdacsapata. Virincsik Anasztázia lányai péntek 13-án sem lépnek pályára.

No nem babonából marad távol a bajnoki küzdelmektől a Gárdony-Pázmánd NKK alakulata, „csupán” a koronavírus-járvány akadályozza a tóparti lányokat. Már a múlt héten sem utazhatott el a csapat a Budaörs elleni bajnokira, mert a vendéglátóknál pozitív teszteket produkáltak a játékosok, most pedig a nagyatádi Rinyamenti KC elleni összecsapás is elmarad. Konkrét fertőzésről nem tudni, de mindkét együttesben akadnak kontaktszemélyek, s a hétfői kormányrendelet szülte bizonytalanság is arra sarkallta a csapatokat, hogy egyezzenek ki egy halasztásban.

A Gárdony lányai a hét közepétől már nem is edzettek, sőt, az NB II.-es és ifi bajnokikat is lemondták. Hétfőtől azonban már úgy készülnek Lozsi Ernáék, hogy 22-én összecsapnak a Szentendrével, bár nem tudni, kiállnak-e a szentendreiek, mert az edzőjük kórházban van.