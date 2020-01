Pethő Ákos vezetőedzőként veretlen az Alba Fehérvár kispadján

A 34 éves kosárlabdaedző, Pethő Ákos két meccsen dirigálta az Alba NB I-es kosarasait, a gárda mindkét összecsapását megnyerte. Szombaton este a kecskemétieket fogadják a kék-fehérek.

Az Alba Fehérvár utánpótlásához 2017 nyarán a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as bajnokcsapatának edzőjeként került Pethő Ákos, a fiatal szak­vezető áprilisban tölti be 35. életévét. Érkezése óta két bajnoki címet nyert a fehér­váriak U18-as csapatával, munkájának el­ismeréseként októberben szö­vetségi feladatot is kapott, kinevezték a 18 éven aluli válogatott vezetőedzőjének.

Pethő nyár óta a felnőttek másodedzője Fehérváron, dolgozott a közelmúltban menesztett Jesus Ramirezzel, a jelenben az új szakvezető, az izraeli Arie Shivek első számú segítője. Mivel a honi szövetség még nem adta meg az engedélyt Shiveknek – diplomáját, edzői papírjait honosítani kellett, ráadásul héber nyelvről, ami nem könnyíti meg az ügymenetet –, Pethő vezetőedzőként dirigálta a felnőtteket itthon a PVSK, majd idegenben a Szeged ellen. Mindkét derbi jól sikerült, előbb 88-86-ra, utóbb 88-80-ra nyertek a fehérváriak, akik a 6. helyről felléptek a 4. pozícióba a tabellán. Pethő tehát egyelőre százszázalékos, két bajnokin két győzelmet számlál.

Minden jel arra mutat, hogy jó döntés volt eligazolni a Nyírségből.

– A továbblépés miatt szükségesnek éreztem a váltást, én is úgy érzem, jól döntöttem. Farkas Sándor, a fehérvári utánpótlás vezetője keresett 2017 tavaszán, olyan jövőképet vázolt, amely szimpatikusnak tűnt. A nyolcas fináléra készültem a nyíregyháziakkal, esélyesnek számítottunk, nyertünk is, én pedig nem sokkal később igent mondtam az Alba invitálására.

Gondolta, hogy új állomás­helyén két újabb arany következik?

– Bíztam a sikeres folytatásban. Jó állományt vettem át, mások voltak a gárda erősségei, mint a korábbi csapatomnál, itt hosszabb volt a kispad, nagyobb rotációs lehetőségekkel. Más típusú játékot tudtunk és kellett is játszanunk. Sokkal nagyobb iramú kosárlabdára vagyunk képesek, magasabb tempóban vívjuk a meccseket. Nyíregyházán hosszú évek munkája érett be, U12-ben vettem át a csapatot, amellyel hat szezonnal később sikerült bajnoki címet nyernem.

Nehéz volt otthagyni őket?

– Együtt éltünk, mindennap edzettünk, nyaranta tornákra jártunk, edzőtáborokba, hétvégén meccsekre, belföldön és külföldön, több időt töltöttem velük, mint a családdal. Sokéves munkám érett be. De úgy éreztem, hogy eljött a váltás ideje.

Az idei szezon nyitómeccsén Szolnokon ugyan kikapott az U20-as csapata, azóta csak nyer, magabiztosan vezeti a tabellát. Most is aranyesélyes.

– Mögöttünk több együttes helyezkedik, messze még a vége. Nem csak az A-ból, a B csoportból is jönnek majd csapatok az országos döntőbe, amelyeket nem ismerünk. Egy vereségünk van, Pécs, a Körmend, a Szolnok és a Debrecen helyezkedik mögöttünk, az utánunk következők három vereséggel többet gyűjtöttek. Örömteli, hogy a gárda magabiztosan menetel az alapszakaszban.

A nyáron nevezték ki másodedzőnek a felnőttekhez, legutóbb két meccsen vezetőedzőként dirigált, jól sikerült a bemutatkozás.

– Nagy élményt jelentett. Aki edzősködni kezd, arra vágyik, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, az élvonalban irányítson csapatot, tehát a legmagasabb szinten. Kosaraztam, az U20-ig jutottam Nyíregyházán, nem voltam meghatározó, tehát a játékoskarrierem lényegtelen, utánpótlás játékos voltam, egy a sok közül, átlagos, lelkes. Edzőként már most előrébb tartok. Nem volt sérülésem, de gyorsan felismertem, hogy semmit nem tudok extrán, beláttam, kosarasként nem jutok messzire. Szorgalmasan jártam edzésekre, 21 évesen befejeztem, elkezdtem edzős­ködni. A kosárlabda mindig érdekelt, követtem, ha nem volt meccsem, kilátogattam utánpótlás- vagy alacsonyabb osztályú derbire, elhivatott voltam. Nyíregyházán játszott NB I-es, NB II-es csapat, amelyeket figyeltem. Fehérváron adatott meg, hogy 34 évesen én vezettem az Albát bajnokin. Nagyon jó nálunk a hangulat, Jesus Ramireznél sem volt másként, harmonikusan dolgoztunk. A vezetőedző menesztése után érkezett az izraeli szakvezető. Nem egy izgulós típus, komoly, felkészült, nem szokott stresszelni. Nagyon jó a stáb, Shivek mellett a katalán segítőkkel is összhangban tevékenykedem, mindenki végzi a dolgát.

A csapat a negyedik helyen áll. Előreléphetnek?

– Ez a helyezés megfelel a realitásoknak. Kiegyenlített a mezőny, egy-egy mérkőzésen nagyon sok múlik, egy forduló alatt két helyet lehet előrelépni vagy visszacsúszni. A két győzelemmel a 6. helyről léptünk előre a 4. pozícióba, több botlás kellene az előttünk lévőktől, hogy előzzünk. A cél az, hogy az alapszakaszból hátralévő kilenc meccs után legalább az 5. helyen zárjunk, ez azt jelentené, hogy jó pozícióból kezdjük a rájátszást. A kupában áprilisban a Falcóval találkozunk a negyeddöntőben, de ez még messze van.

Az izraeli edző papírjainak honosítása folyamatban van. Hétvégén jön a KTE, elképzelhető, hogy azon a derbin is ön dirigál a kispadon?

– Nem tudom. Egyértelműen az a célunk, hogy győzzünk, függetlenül attól, hogy én vezetem az együttest, vagy Arie Shivek. Le kell győznünk a kecskemétieket.