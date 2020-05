Pethő Ákos már tervezi, milyen munkát végez a fiatalokkal Fehérváron

A fehérvári kosarasok másodedzője, Pethő Ákos jövő héten szeretne edzést vezetni.

Dolgozott a spanyol Jesus Ramirez másodedzőjeként, segítette az izraeli Arie Shivek munkáját. Mielőtt utóbbi szakvezető munkavállalására áldását adta a szövetség, Pethő két meccsen vezetőedzőként is dirigálta a kék-fehéreket, mindkét találkozóját nagy csatában megnyerte az Alba Fehérvár kosárlabdacsapatának legénysége. A fiatal tréner közben az U20-as együttest is irányította, egy vereség mellett húsz győzelmet arattak, magabiztosan vezették a bajnoki tabellát. Március közepén megszakították a felnőtt- és korosztályos bajnokságokat is, egy hónapja pedig bejelentették, hogy nincs folytatás, a felnőtteknél az élvonalban nincs bajnok, és kiesők sincsenek.

– Másfél hónapja hazatértem Nyíregyházára, pár hete azt mondtam, májusban már szeretnék edzést vezényelni az U20-as csapatom tagjainak, talán nem volt túlzott az optimizmusom. Szerdán utazom újra Fehérvárra, remélem, rövidesen a csarnok is kinyit, folytathatjuk az edzéseket az utánpótlásban. Persze kérdés, milyen formában, eleinte nyilván kisebb csoportokban, a részleteket ki kell dolgozni, de a lényeg az, hogy ismét pattoghat a labda a Gáz utcában. Az utóbbi időszakban képeztem magam, meccseket elemeztem, a neten becsatlakoztam nemzetközi konferenciákba, a San Antonio Spurs trénere, Gregg Popovich előadása kimondottan érdekes volt a modern kosárlabdáról. Pethő elmondta, az Alba U20-as együttesét továbbra is vezeti, valamint reméli, a következő idényben is jut számára hely a felnőttegyüttes szakmai stábjában.