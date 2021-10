Pethő Ákos győzelmi reményekkel érkezett Fehérvárra

Három évet dolgozott az Albánál, az utánpótlásban, valamint a felnőtteknél és másodedzőként. Elsőszámú dirigensként tért vissza a Gáz utcába, a Hübner Nyíregyháza BS szakvezetőjeként.

Amikor megjegyzem, bizonyára más volt ez a találkozó, mint a többi, hiszen korábbi állomáshelyén lépett pályára csapatával, azt mondja, nyilván roppant szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem teszi. Ugyanis nem foglalkozott a külső körülményekkel, szimplán nyerni akart csapatával az Alba Regia Sportcsarnokban.

– A meccs kezdetéig nem gondolkodtam azon, hogy három, sikeres évet töltöttem itt, azzal foglalkoztam, hogy megnyerjük a mérkőzést, arra készültünk. A lefújás után jutott idő gondolkodni az elmúlt három éven, jó volt találkozni a korábbi kollégákkal, munkatársakkal. Úgy gondolom, ha az irányító, Jonathan Stark nem tér vissza, komoly esélyünk lett volna a sikerre, főleg úgy, hogy Vojvoda nem vállalhatta a játékot, az ő kiesése jelentős veszteség. Stark az előkészületi meccseken remekül teljesített, jól játszott ellenünk a szezont megelőző emléktornán is. Jól érzem magam Nyíregyházán, ha nem jön az ajánlat, biztosan maradtam volna Fehérváron, otthonra leltem az Albánál. Két bajnokságot nyertünk az U18-as csapattal, az U20-as gárdával pedig végül ezüstöt, a Körmend ellen. Komoly esélyünk volt ott is az aranyra, de az második hely miatt sem kellett szégyenkeznünk.

Aztán jött a keletiek ajánlata, a csapattal az élvonalba visszajutó Boris Maljkovic maradt a szakmai stábban, ám a nyártól immár Pethő segítőjeként tevékenykedik.

– A klubot jól ismerem, itt nőttem fel, itt kosárlabdáztam, majd kezdtem edzősködni. A körülmények jók, az amúgy is impozáns csarnokot nemrég újították fel, a körülmények nagyszerűek, az egyik legjobb hazai létesítmény az otthonunk. Hazai meccseinken hétszáz volt az átlagos nézőszám, lesznek ennél többen is. Öt vereséggel kezdtük a bajnokságot, két győzelemmel kalkuláltam, volt is esélyünk a sikerre hazai pályán a Kecskemét és a Pécs elleni is, végül nagy csatában alulmaradtunk. Nem játszottunk rosszul a DEAC ellen sem, Fehérváron is tartottuk a lépést egy félidőn át a házigazdákkal, a Szolnokkal is jó meccset vivtunk. Kell még idő, mire összeérik a csapat, haladunk az építkezésben.

Pethő Ákos két esztendőre szóló szerződést kötött a vezetőkkel, ha a csapat kivívja a bennmaradást, nincsenek kérdések, a megállapodás jövő nyáron automatikusan meghosszabbodik.

– Van még munka a gárdával, litván kosarasunk, Rytis Pipiras, valamint három amerikai játékosunk is húzóember, de idő kell, míg összecsiszolódunk. Bryce újoncként érkezett Európába, két honfitársa, Johnson és Leday gyengébb ligából, Koszovóból jött, csapattársak voltak. Bízom a bennmaradásban, amikor elvállaltam a feladatot, tudtam, nem lesz könnyű dolgom. De mivel vezetőedző szeretnék lenni az élvonalban, 36 évesen erre tökéletes alkalom nyílt a szülővárosomban. Fehérváron két meccsen voltam beugró az NB I-ben, jól is alakultak az eredmények. Előzőleg a vezetők szóltak, addig vezetem a csapatot, amíg megtalálják a szakvezetőt, 2020 januárjában.

Együttesét képesnek tartja a bennmaradásra, úgy gondolja, a Kecskeméttel és a Péccsel harcolnak majd alul, persze, akadhat még gárda, amely a várakozás alatt teljesít az idényben. Úgy gondolja, az utóbbi három évben egyeduralkodó Falco ismét a többiek előtt jár, minden bizonnyal megnyeri a bajnokságot, azonban mögöttük lesz tumultus.

– A vasiak kiemelkednek, de vereséget nyilván ők is szenvednek majd. A tavalyi döntős ellenfél, a Szolnok is stabil és kiegyensúlyozott, a szombathelyiek mögött ők következnek. Erős a Debrecen is, valamint az Albát is az élmezőnyhöz sorolom, más kérdés, hogy egy légióst érdemes cserélniük. Szerintem meg is lépik a közeljövőben, továbbá alighanem ötödik külföldit is igazolnak. Ugyanis erre a szabály lehetőséget ad, ha sérülések tizedelik az együttest, fontos, hogy elég mély legyen a keret. Négy légióssal elég rizikós nekivágni kora tavasszal a végjátéknak.