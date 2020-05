Pénzügyek a magyar fociban

Egyenként 10 millió forinttal támogatja az NB I-es klubokat a Magyar Labdarúgó-szövetség. A pénzzel a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedésekben kíván segíteni a szervezet, amely döntött a félbeszakadt bajnokságokban szereplő csapatok pénzdíjairól is.

Az MLSZ legutóbbi elnökségi határozatában jelentette be, hogy a bajnokságot május 23-án folytató NB I-es klubokat egyenként tízmillió forintos normatív támogatással segíti, mely összeg főként a koronavírus-tesztek elvégzésére és a szükséges egészségügyi intézkedésekre használható fel. Az NB II-es, ugyanakkor a Magyar Kupa elődöntőjében még érdekelt MTK ugyanezen költségekre négymillió forintot kap a szövetségtől. A női élvonal végső csatározásaiban részt vevő három együttes, az FTC, az MTK és a DVTK teszteléssel kapcsolatos költségeit az MLSZ megtéríti.

A hét elején írtunk arról, hogy az NB I-es kluboknak a szezon július 12-i lezárásáig mintegy ezer koronavírus-tesztet kell elvégezniük, s ez beszerzési ártól függően 25-30 millió forintos többletköltséget ró a csapatokra. Ezt a terhet kívánja enyhíteni a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Nem csupán a tesztelések, de az edzések is javában zajlanak a MOL Fehérvár FC háza táján is. Sőt, a fehérváriak mozgalmas hétvégére készülnek. Szombaton 17 órakor Zalaegerszegen a ZTE FC vendégeként lépnek pályára felkészülési mérkőzésen, majd vasárnap 11 órakor a félbeszakított NB II második helyén zárt, s így az élvonalba jutott Budafok alakulatát fogadják Joan Carrillo legényei. Az edzőmeccsek is természetesen zárt kapusok lesznek.

Az MLSZ egyébként nem csupán a támogatásokról, de a versenykiírástól eltérően befejezett sorozatok (NB II, női NB I, férfi futsal NB I, női futsal NB I) résztvevőinek pénzdíjazásáról is döntött. A lezárás miatti elmaradó mérkőzésekre kalkulált, a klubok által saját erőből befizetett összegeket visszafizeti a szövetség. A kluboknak nem kell visszafizetni a vagyon értékű jogok értékesítéséből származó bevételekből semmit, illetve az esetleges megmaradt pénzösszegeket teljes egészében szétosztják a résztvevők között. A klubok az eredeti elosztási elvek szerint kapnak pénzt, azaz a tabellán elfoglalt helyezés szerint – ám a díjakat csökkentik a lejátszott mérkőzések számával arányosan. A fennmaradó összeget az adott bajnokság összes csapata között egyenlő arányban osztják szét.