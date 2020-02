Pénteken lehet javítani – A Gyergyó büntette a Titánok hibáit

A Fehérvári Titánok szerdán a Gyergyói HK-tól szenvedtek kétgólos vereséget, ám az Erste Liga középszakaszának alsóházi küzdelmeit ma folytatják a kék­-fehérek az UTE otthonában 18 órától.

Nem volt eléggé hatékony a fehérvári együttes játéka a speciális helyzetekben, többek között ennek is volt köszönhető, hogy vereséggel zárták a szerdai rangadót. Mindenesetre ettől függetlenül már biztosan eldőlt, hogy a negyeddöntő résztvevői a Titánok.

– Egyszerű a képlet: mindhárom bekapott gólunk speciál­is előnyben történt. Az ember­előnyünk azonban teljesen meddőnek bizonyult, hiszen nyolc helyzetből egyet se lőttünk be. Ráadásul hátrányból kaptunk két gólt, plusz előnyből is, úgyhogy amivel megnyertük legutóbb a mérkőzést a Hoki­klub ellen – ahol az előnyös és a hátrányos játékunk is jól működött – sajnos most ez okozta a vesztünket. Öt az ötben próbáltunk helyzeteket kialakítani, de azt hiszem, hogy a frusztrációnk ütközött ki itt is, akárcsak előnyben. Mondhatni, még inkább nem sikerült ezeknek a szituációknak az értékesítése. Ezt a békát le kell nyelnünk, és túl kell tennünk magunkat. Kielemezzük videón, beszélünk róla, és van még lehetőségünk arra, hogy a hátralevő két mérkőzésen kicsit pozitívabb élményekkel gazdagodjunk, és úgy várjuk a play-offot – hangsúlyozta Kiss Dávid a Titánok mestere értékelésében.

– Fontos pillanatokban lőttünk gólokat. Ha lősz két emberelőnyös gólt, egyet pedig hátrányból, akkor jó esélyed lesz a győzelemre. Jó lett volna egy öt az öt elleni találat is, de ez ma nem jött össze. Nem gondolom, hogy az utóbbi idők legjobb játékát nyújtottuk, de a rájátszásban meg kell találni a módját a győzelemnek akkor is, ha nem megy a legjobban a játék. A meccs végén az emberhátrányoknál elképesztően keményen dolgoztak a játékosok – vélte Malcolm Cameron, a Gyergyó szakvezetője.