Pénteken jár le a vitorlázó olimpikon önkéntes karanténje

A világjárvány következtében kialakult egészségügyi helyzet miatt történelmi lépésre, a 2020-as nyári játékok eltolására kényszerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amire az ötkarikás játékok több mint 120 éves történetében még nem volt példa. A döntés több vitorlázót érint, így az arany­éremre esélyesnek tartott 2018-as világbajnokot, Berecz Zsombort is, aki Spanyolországból hazatérve önkéntes karanténba vonult.

– Sokáig reménykedtem, és a hírek is arról szóltak, hogy az olimpia nem marad el. Éppen ezért úgy voltam vele, lesz, ami lesz, készülök. Ezért edzőpartneremmel Mallorcán maradtunk, hogy folytassuk a programunkat, bízva abban, hogy a játékokat megtartják. Mint később kiderült, ez nem volt a legjobb döntés – mesélte a váli kötődésű, a VVSI-ben éveken át nevelkedő kvótás vitorlázó, Berecz Zsombor. – Az olimpiát elhalasztották, ráadásul Spanyolországot is elérte a járvány, így a korlátozások bevezetésével a vízre sem mehettünk ki, jóformán csak fizikai edzéseket tudunk végezni a vesztegzár alatt. Bosszantó volt, hogy 12 napot elpazaroltunk az életünkből, pedig már otthon lettünk volna. A helyzet olykor kilátástalannak tűnt, ugyanis a biztonsági intézkedések leszűkítették a hazajutási lehetőségeket. Kocsival nem lehetett kijutni az országból, de szerencsére még akadt néhány repülőjárat, így sikerült hazajutnunk. Sajnos ennek következtében a hajóm az egész felszerelésemmel együtt Spanyolországban ragadt, nem is tudom, mikor és hogyan tudjuk hazahozni. Valószínűleg Mallorcán marad.

Március 27-i magyarországi landolását követően egyenesen Csopakra ment, az egyesületébe, ahol kéthetes önkéntes száműzetését tölti, pénteken szabadul. A világbajnok vitorlázó alig várja, hogy ismét a családjával lehessen.

– Hálás vagyok a klubomnak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a telephelyét. Itt minden megvan, ami kell. Főleg erőnléti és egyensúlyi edzéseket végzek, de persze akad itt evezőgép és bicikli is, amelyet szintén rendszeresen használok. Igyekszem hasznosan tölteni az időmet – engedett bepillantást a hétköznapokba a kiváló vitorlázó. – Próbálok pozitív maradni. Itthon kell valahogyan formában tartanom magam, hogy mire lecseng a járvány, ismét visszamehessek Spanyolországba, ahol folytatódhat a szezon. Jelenleg azt látom, hogy ez június előtt nem következik be. Addig igyekszem mentálisan fejlődni, és a családom körében feltöltődni. ­Rossz volt, hogy amikor meglátogattak, csak kapun keresztül láttam őket, de még pár nap, és velük lehetek!

Kihívás pedig akad bőven a szárazföldön is Berecz Zsombor számára, aki még 2018-ban a magyar küldöttség első kvótáját szerezte a tokiói olimpiára. A csúcsversenyzők – mint amilyen ő is – nagyon komoly és pontosan kiszámított költségvetéssel dolgoznak. Az ötkarikás játékok elhalasztásával az eddig gondosan kidolgozott tervet újra kell írni.

– A jelenlegi járványügyi helyzetben kétségkívül ez volt az egyetlen észszerű, járható út, ugyanakkor csalódott is vagyok. Az, hogy az ember erre a szintre eljusson, sok mindenről le kell mondania. Az elmúlt években a versenyek miatt alig láttam a családomat. A halasztás pedig az anyagiakat is felülírja. Egy-két szponzorom már jelezte – amit egyébként teljes mértékben megértek –, hogy most nem a vitorlázás a prioritásuk. Nehéz most tervezni. Elsősorban látni kell, hogy mi a következő dátum, hol lesz a járvány utáni első verseny. Komoly kihívás lesz összerakni az eddigiekhez hasonló, magas színvonalú felkészülési programot, hogy csúcsformában legyek 2021-ben. Már többször voltam nehéz helyzetben karrierem során, most sem fogom feladni!

A váli kötődésű sportoló profi mentalitását jól mutatja, hogy a megváltozott körülmények sem írják át olimpiai álmait: a dobogón szeretne ünnepelni Tokióban.