Pénteken a Dornbirn csapata lesz a Volán ellenfele

Régóta várt nagyüzem lesz hokiban: pénteken este19.15 órától a Dornbirn lép jégre a Raktár utcában, vasárnap pedig újabb osztrák bajnokit játszik a Volán, akkor majd a Linz ellen dobják be a korongot az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.

Sok nehézséget kell átélnie a Hydro Fehérvár AV19-nek ebben a szezonban, ám egyet megúsztak. A hírek szerint nem korábbi csapata ellen mutatkozhat be a Dornbirn friss igazolása, Andrew Yogan, aki komoly nyomot hagyott Székesfehérváron, hiszen az elmúlt szezonban 48 mérkőzésen 52 pontig jutott. Viszont a folyamatos koronavírustesztek, esetleges további fertőződések továbbra is óriási nehézséget jelenthetnek a mieink számára. Ugyanakkor nem lehet panaszunk a Volán szereplésére. Az ICE Hockey ligában nemcsak hogy helytáll az együttes, hanem bravúrra is képes. A koronavírus-fertőzések miatt több kulcsember is a maródiak listáján van, ráadásul a mérkőzések előtt elvégzett tesztek eredményei tovább nehezíthetik a helyzetet. Igaz, akár kedvezőbb is lehet a kép, ha egészségesnek bizonyulnak azok, akik korábban pozitivitást produkáltak. Ez szinte lutri.

A csapat teljesítménye viszont egyáltalán nem! Tizennégy mezőnyjátékossal is pariban vannak az ellenfelekkel, Bécsből pedig végre pontokkal tértek haza. A büntetőkkel 5-4-re megnyert idegenbeli derbin hátrányból kétgólos előnyt kovácsoltak Erdély Csanádék, és akkor sem roppantak össze, amikor az osztrákok kiegyenlítettek. Az előző szezon sereghajtójának, a Dornbirnnek csak egyel van több pontja a Volánnál, otthon a Klagenfurt és a Bolzano is megverte őket, ellenben az egyetlen idegenbeli meccsükön 2-1-re legyőzték a Grazot. A ma esti ellenfél szerezte eddig a legkevesebb gólt (a Pozsonnyal karöltve) – Yogan nagy eséllyel tudott volna javítani a renomén… A két csapat legutóbbi fehérvári találkozóján a 9-1-es diadal révén töröltették fel a jeget Erdélyék a Dornbirnnel.

A Linz az előző szezonban fél lábbal már a legjobb négy között járt, amikor lefújták a bajnokságot. Az új idényt két magabiztos diadallal indították, de a Klagenfurt és a Graz legyőzését követően – két nappal a Fehérvár bécsi bravúrja előtt – kikaptak az osztrák fővárosban, majd nem bírtak otthon a Villach csapatával. Pénteken a Salzburgot fogadják, vasárnap este Fehérváron lépnek jégre.

Vajon hány játékost vethet be a Volán a két hazai derbin?