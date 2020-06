Pentatlonista napközis tábor

A Volán Fehérvár Öttusa Szakosztálya érdekes programokon keresztül vezeti be a gyerekeket a pentatlon világába.

A koronavírus után szépen lassan az öttusaélet is újraindul a városban, ennek pedig szerves része immáron évek óta a Volán kedvcsináló nyári tábora. Ahogy azt Vörös Zsuzsanna, az egyesület olimpiai bajnok szakosztály-igazgatója elmondta, a reggel 7.30-tól 16 óráig tartó foglalkozások során a fiatalok megismerkednek a lézeres lövészettel, lovaglással, valamint – műanyag kardok használata mellett – a vívás alapjait is bemutatják nekik. Hozzátette, az elsődleges cél ebben a korban nem a toborzás, hanem a gyerekek mozgás iránti szeretetének felébresztése – a szülők segítése mellett.

Óvodás és általános iskolás gyermekek jelentkezését az elkövetkező időszakban is várják, érdeklődni az [email protected] e-mail-címen lehetséges.