Pécsi papírforma

Hozta a kötelezőt a listavezető Pécsi Mecsek FC gárdája az Iváncsa ellen a labdarúgó NB III. Közép csoportjának rangadóján, ezzel 10 forduló után sem találtak még legyőzőre a piros-feketék.

PMFC–Iváncsa KSE 2-0 (1-0)

Gól: Grabant B. (41., 75.)

Igazi „lassú víz partot mos” taktikát alkalmazott Vas

László csapata, mely úgy látszik, működött. Az első félidő hajrájáig csak felőrölte ellenfelét a Pécs, míg nem Grabant Bence a 41. percben meg is szerezte a vezetést a hazai csapatnak (1-0). A második fél-

időben is hasonló felállásban játszottak a csapatok, nem engedték a pécsiek érvényesülni Domján Attila fiait, akik ettől aztán idegesebben is fociztak, ezt mutatta Nyul Krisztán 65. perces sárga cetlije is. Az egy gól még nem gól hiszemben a 3 pont bebiztosítására törekedtek továbbra is a baranyaiak, ez pedig megint Grabantnak sikerült (2-0), több pedig már nem történt, így a vége 2-0.

