Peches mérkőzés

Hiába a mezőnyfölény, a koronavírus-járvány miatt decemberre halasztott Újpest FC II. elleni találkozón 3-0-s vereséget szenvedtek Domján Attila tanítványai, így a negyedik helyen zárták az őszi idényt.

Iváncsa KSE– Újpest FC II. 0-3 (0-2)

Iváncsa, Vezette: Tóth Tamás (Szarvas L., Kasza D.)

Iváncsa: Ordasi – Madarász, Villám, Varga B., Csaba D. (Hujber) – Domokos, Pribék – Cseszneki (Suszter), Gera (Somogyvári M.), Vallejos – Tóth Z (Schnierer).

Újpest II.: Németh M. – Kovács D. (Forrai), Hajnal, Katona, Kenyeres (ECKL) – Ferkel, Hegedűs (Kiss K.), Nagy Zs., Török L. – Hulicsár (Baráth), Fehér Cs. (Szűcs).

Gól: Ordasi Gergő (öngól, 24.), Hulicsár (38.), Eckl (68.)

Bár az iváncsai csapat több sebből vérzett, eltiltások, sérülések és munkahelyi elfoglaltság miatt, egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a fővárosiak ellen. Tipikusan olyan mérkőzés volt, hogy az egyik csapatnak minden sikerült, a másiknak semmi.

Hiába kezdtek jobban a hazaiak és álltak közelebb a gólhoz, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést egy ritkán látott szerencsés találattal: az iváncsaiak hálóőre, Ordasi húzott le egy labdát a szabadrúgást követően, és nagy igyekezetében a saját kapujába ejtette a labdát, 0-1. A kisebb sokk ellenére továbbra is támadásban maradtak a Domján-legények, de Vallejos és Gera próbálkozása sem ért gólt, az előbbinél a kapufa, míg utóbbinál a kapus védett. Ahogy lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, és Hulicsár rúgott gólt egy gyors ellentámadás végén, 0-2.

A hátrány ellenére a szünet után sem változott jelentősen a találkozó képe. Az Iváncsa próbálkozott, a lila-fehérek a hibára vártak, ami végül be is következett. Szintén egy kontra után a 72. percben Eckl lövése úgy pattant meg egy menteni igyekvő lábon, hogy azt már Ordasi nem háríthatta, 0-3. Ez végleg eldöntötte a fontosabb kérdéseket, ráadásul Villám begyűjtötte második sárga lapját, így megfogyatkozva fejezték be a mérkőzést a piros-fehérek.