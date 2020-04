Pátkai: Ha adódna előrelépési lehetőség, belevágnék

Pátkai Máté, a labdarúgó NB I-ben szereplő Mol Fehérvár magyar válogatott játékosa az M4 Sportnak elmondta, ha lehetősége adódna rá, belevágna egy előrelépést jelentő külföldi kalandba.

A 32 éves középpályás a beszélgetés során szót ejtett többek között a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzetről, valamint a bajnokság várható folytatásáról is – írja a Nemzeti Sport.

„Elég régóta vagyok a futballpályán, de hasonló sem történt meg velem, hogy ilyen hosszú időre otthon ragadjak. Nem hétköznapi ez a dolog, de a napi rutinom kevésbé változott. Három gyermek édesapjaként reggel fel kell kelnem, vannak kötelezettségeim. Amíg a nagylányomnak kezdődik az iskola, addig én elkezdem azt az edzésfeladatot itthon, amit a klubtól kapunk” – osztotta meg napjait Pátkai Máté.

A Mol Fehérvár játékosát megkérdezték a jövőjéről is – noha a transfermarkt. piaci portál szerint Pátkai szerződése 2020 nyarán lejár a csapatnál, az M4 Sport arról ír, minden bizonnyal életbe lépett egy hosszabbítási záradék. A játékos azt viszont elmondta: ha egy külföldi, előrelépést jelentő megkeresést kapna, nem mondana nemet.

„Ha adódna olyan lehetőség, ami előrelépést jelentene, akkor én biztosan belevágnék. Azt is tudom, hogy a feleségem mellettem állna, egy ilyen döntést nem egyedül hoznék meg, családos emberként a gyermekekre is gondolni kell. De ha a klub is hajlana rám, akkor igent mondanék, de csak és kizárólag családdal, nélkülük sehová sem mennék.”

